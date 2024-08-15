Хищениями в "Укргазодобыче" заинтересовалась прокуратура. Кто может быть причастен и сколько миллионов "ушли налево"

Как не раз писал "Телеграф", в дочерней компании "Нафтогаза" — "Укргазодобыче", процветают схемы, из-за которых страдает государство. Наконец на это обратили внимание компетентные органы. В частности, прокуратура вручила подозрение руководству двух частных компаний о хищении почти 25 млн грн средств госкомпании.

В сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры уточняется, что речь идет о продаже для нужд АО "Укргазодобыча" железобетонных плит, которые не соответствовали заявленному качеству. Продавцы из двух компаний смогли "наварить" на разнице в цене 24,6 млн грн.

По данным "Телеграфа", одной из компаний о которых идет речь в сообщении столичной прокуратуры, является ООО "Светловодский завод железобетонных изделий" (СЗЖБИ). Эта фирма является давним фаворитом руководства АО "Укргазодобыча", у которой СЗЖБИ по данным сервиса OpenDataBot выиграл тендеров на общую сумму в 755 млн грн.

О том, как эти победы достигались, свидетельствуют, например, торги за 28 ноября 2023 года. Тогда компания покупала 3208 железобетонных плит ПАГ-14 на общую сумму в 56,2 млн грн. и желала, чтобы они были усилены металлической арматурой. Замечания одного из участников, что подобная арматура в Украине не производится, в "Укргазодобыче" проигнорировали. Есть подозрения, что для производства могла быть использована арматура российского производства. Или же отечественная, но с другими характеристиками.

Отказалась госфирма покупать и плиты, укрепленные металлическими канатами. Предложение одного из участников тендера были отклонены. В результате под требования заказчиков подошла только продукция ООО "Светловодский завод железобетонных изделий", как вероятно, и планировалось изначально.

При этом по данным "Телеграфа" все внутренние проверки качества АО "Укргазодобыча" получаемой продукции, тот же ООО "Светловодский завод железобетонных изделий" проходил успешно. Например, в августе 2023-го года таким образом проверяли плиты ПАГ-14 поставленные по договору от 28 июня 2023 года. Тогда "Укргазодобыча" купила 1731 подобную плиту за 27,5 млн грн. и вопросов к качеству не было.

Второй компанией, к которой есть вопросы у столичной прокуратуры, стала полтавское ООО "Примум актив", за 2022-2023 годы победившая в 17 тендерах АО "Укргазодобыча". Только один из этих тендеров принес владельцам "Примум актив" в 2022-м году 42,5 млн грн. В целом компания заработала на тендерах 570 млн грн, и немалая их часть приходятся на АО "Укргазодобыча".

Если хищения на УГВ действительно имели место, то вопросы у органов должны возникнуть не только к поставщикам продукции, но и к руководству компании. Вопросы качества получаемых материалов — прямая сфера ответственности службы безопасности "Укргазодобычи" и ее главы Андрея Киричишина. Впрочем, судя по наличию на предприятии массы менеджеров, подозреваемых в сомнительных операциях, работа службы безопасности у госпредприятия, не на высоте.

Уже после полномасштабного вторжения российских войск в Украину на предприятии неоднократно фиксировали случаи воровства газового конденсата. Примечательно, что останавливать хищения приходилось правоохранителям. Внутренняя безопасность ежемесячную недостачу добытого конденсата уверенно не замечала. Как и не замечала тот факт, что уже во время войны с Россией помощницей тогдашнего главы "Укргаздобычи" Олега Толмачева была назначена россиянка Дарья Таранова. Уволили обладательницу российского паспорта только после вмешательства СБУ. И снова же, никаких последствий для Киричишина не было. Это при том, что гражданка РФ получила доступ к чувствительным для украинской энергетики документам. Некогда люстрированный из СБУ чиновник остался следить за безопасностью на госпредприятии.

Сам Толмачев, к слову, недавно уволился по собственному желанию. Никакого аудита его работы проведено не было. Возможно, действия прокуратуры заставят руководство "Нафтогаза" во главе с Алексеем Чернышовым обратить внимание на происходящее в дочках НАК. Особенно с учетом стратегической важности "Укргаздобычи" для страны в условиях войны.