"Токсичний" менеджер під рукою у Чернишова: чим відзначився комерційний директор "Укргазвидобування" Максим Горбатюк

Максим Горбатюк встиг потрабити у низку скандалів

У той час як у кулуарах прізвище голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишева нерідко звучить як можливого кандидата на посаду прем’єр-міністра, його підлеглі схоже поставили собі за мету нажитися на своїх постах. Навряд чи це буде добре говорити про можливе майбутнє глави уряду країни, якщо виявиться, що під його керівництвом працюють дуже одіозні управлінці.

Один із таких "токсичних" персонажів – нинішній комерційний директор компанії "Укргазвидобування" Максим Горбатюк. Свій кар’єрний шлях цей чиновник починав 15 років тому у ролі директора низки фірм, але закінчилося це для них не найкращим чином.

Банкрутство, скандал та ухилення від податків – комерційне минуле Максима Горбатюка

Вперше у публічному інформаційному просторі прізвище Максима Романовича Горбатюка "спливає" у 2008-му році — тоді він як директор кредитної спілки "Володар" дає поради, як правильно брати іпотечний кредит, щоб не переплатити на різних комісіях. Але, як виявилось, ділова репутація самої фірми далеко небездоганна.

Так, у 2014-му році фірма фігурувала у кримінальному провадженні про можливе виведення грошей через кредитну спілку з банку "Терра". За версією слідства, через "Володар" пройшли близько 20 млн грн із визнаного того ж року банкрутом банку. Усі ці гроші вже керівництво "Володаря" видало у кредит 5 членам самого союзу. При цьому головою наглядової ради спілки та банку "Терра" була одна і та ж особа, яка на думку правоохоронців і допомогла вивести з банківської установи до кредитної спілки 20 мільйонів гривень.

До речі, сам "Террабанк" вважався неформальною власністю одіозного ексректора Національного авіаційного університету України Максима Луцького.

Але це кримінальне провадження далеко не єдине у списку претензій до КС "Володар". Наприклад, як писали "Наші Гроші", у 2018-му році спілка виявилася замішаною в дивну історію з купівлею за 2 мільйони гривень нежитлового приміщення у столиці. Хоча покупець купив його офіційно на державному аукціоні, вже через день права власності на нього було переоформлено приватним нотаріусом саме на КС "Володар". Останній нібито отримав на нього права власності у рахунок боргу ПП "Дари природи".

Ця історія, за даними аналітичного сервісу YouControl, отримала продовження у рамках розслідування кримінального провадження про зловживання становищем особою, покликаною надавати публічні послуги.

І це далеко не єдині претензії до кредитної спілки "Володар", за якою числяться десятки судових документів у різних кримінальних справах.

Втім, не "Володарем" єдиним — бувши директором у ТОВ "Кредо-трейд" Максим Горбатюк також виступав її співвласником. Фірма була зареєстрована 2001-го року, проте через 10 років була визнана банкрутом. І причина її банкрутства дуже пікантна.

У 2010 році податкова інспекція нарахувала "Кредо-трейду" 24,7 млн грн податкового боргу, причому представники компанії всіляко ховалися від податківців. Зрештою, компанія через суд була визнана банкрутом і отримала арбітражного керуючого. Таким "яскравим" був початок шляху Максима Горбатюка, але що тепер?

Максим Горбатюк, комерційний директор ПАТ "Укргазвидобування"

Дохід у 48 разів нижчий від витрат – як керувати мережею АЗС, щоб вона була збитковою

Точно невідомо, коли Максим Горбатюк опинився у структурах НАК "Нафтогаз України", але вже зрозумілим є результат його діяльності.

2023 року голова НАКу Олексій Чернишов 2023-го в інтерв’ю Forbes-Україна впевнено заявив, що компанія почала заробляти на переданій в оперативне управління мережі АЗС Glusco. Ймовірно, він вірив у звіти ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг". Саме остання, відповідаючи за роздрібний паливний бізнес держмонополіста, власне керувала автозаправними комплексами Glusco.

Ймовірно, голова НАК "Нафтогаз" не був би так упевнений у тому, що вони заробляють на мережах АЗС, якби знав, що заступником ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг" працює той самий Максим Горбатюк. Саме ця фірма відповідала в НАКу за оптову та роздрібну торгівлю світлими нафтопродуктами, що виробляються "Нафтогазом". Вона ж керує конфіскованою у Медведчука та переданою НАКу мережею Glusco.

Наскільки "успішним" було це управління каже результат роботи Glusco — у серпні 2023 року стало відомо, що витрати на її управління виявилися в 12 разів вищими за доходи – 25 і 2 млн грн відповідно.

Здавалося б, хтось має відповісти за таке справжнє фінансове фіаско та "кандидатів" могло бути двоє – директор ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг" або його заступник Максим Горбатюк. За нашими відомостями саме Горбатюк, як перший заступник і курував напрямок мережі Glusco. Саме він по суті підставив Чернишова, який був упевнений у успішному управлінні заправками Медведчука.

У серпні 2023 року Агентство з розшуку та управління конфіскованими активами винесло розгромний вердикт за підсумками річного управління мережею АЗС, зокрема, з 68 керованих АЗС, ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг" звітувало лише по 27. Причому всі доходи керівна компанія отримувала нібито тільки в оренду нерухомості на заправках, а паливо взагалі не продавало.

Підсумок такого "господарювання" — за більш ніж рік управління держбюджету отримав від активів Glusco трохи більше ніж 1,5 млн грн.

Мережа АЗС Glusco була конфіскована у Медведчука та передана НАКу

Втім, не можна сказати, щоби за таке "господарювання" ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг" не було покарано. Як пише видання "група 41", Антимонопольний комітет України оштрафував компанію на "цілих" 900 тисяч гривень – по 50 тисяч за кожну АЗС, керування якою ТОВ не погодило з Комітетом.

Але справжнім знущанням цей штраф виглядає на тлі тих 240 млн грн, які ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг", і НАК "Нафтогаз", який ним володіє, вклав у Glusco. При цьому у вигляді доходу "Нафтогаз Ойл трейдинг" повернув лише 5 мільйонів гривень, або у 48 разів менше, ніж вклав.

Хто був покараний за таке розбазарювання власне державних коштів? Запитання залишається без відповіді.

А що робив, мабуть, головний винуватець такого "досягнення" Максим Горбатюк? Ще в червні він освоював крісло комерційного директора вже не паливного, а газового підрозділу НАК "Нафтогаз" — компанії "Укргазвидобування", і робив це дуже успішно, але по-своєму.

Директор з комерційних питань "Укргазвидобування" — газу немає, але є гроші

Нещодавно український паливний ринок лихоманило через страйки на українсько-польському кордоні, внаслідок чого на АЗС не вистачало газу, а його ціна до грудня злетіла до 36 гривень. Хоча зараз ситуація покращилася і ціни впали, мало хто знає, що свій внесок у це подорожчання зробив саме Максим Горбатюк.

Так, ще у вересні "Укргазвидобування" зупинила одразу дві установки щодо поглибленого видалення пропан-бутану – Яблунівську та Солоховську. Цей газ використовується як паливо і такі дії "Укргазвидобування" призвело до його дефіциту на ринку, зростання ціни та вигоди імпортерів автогазу. Варто зазначити, що за планом ці установки справді слід ставити на паузу, але у грудні та на 5 діб, а не у вересні на 15 днів. І точно не обидві відразу.

Як пише видання Bastion.tv зупинка стала наслідком відсутності у в.о гендиректора "Укргазвидобування" Олега Толмачова та головного інженера підприємства Сергія Лагно профільної освіти.

"Користуючись непрофесіоналізмом головного інженера (Сергій Лагно) та в.о. генерального директора (Олег Толмачов), Максим Горбатюк (директор з комерційних питань, що відповідає за реалізацію) підіграв імпортерам зрідженого газу та ринок протягом вересня жовтня (зупинка двох УПГ) недоотримав скраплений газ обсягом 3200-6000 тонн", — стверджує Bastion.tv.

Як виходець із ТОВ "Нафтогаз Ойл трейдинг" нинішній комерційний директор "Укргазвидобування" справжній професіонал щодо торгівлі паливом, нехай навіть і автогазом.

Проте, як профі він розумів, що робота установок з видалення пропан-бутану не лише покращить якість природного газу, а й забезпечить його підприємство паливом на продаж. А 6000 недоотриманих тонн, про які пише Bastion.tv, це близько 150 млн грн додаткового доходу для державної компанії.

Закупівля палива – лише у росіян

Але 150 млн грн, які "Укргазвидобування" недоотримало на пропан-бутані, далеко не всі втрати підприємства із приходом нового комерційного директора. За нашими даними, саме Максим Горбатюк сприяв укладенню скандальної угоди щодо купівлі палива на 600 млн грн у ТОВ "Альянс Енерго Трейд".

5 лютого "Укргазвидобування" провело закупівлю дизельного пального загальною очікуваною вартістю 1,171 млрд грн. Весь обсяг закупівлі – 22 500 тонн, було поділено на 6 рівних лотів по 3750 т, все паливо має бути поставлене до липня 2024 року.

У тендері взяли участь дві компанії, які просто поділили між собою порівну всі 6 лотів. Частина з них дісталася підконтрольній державі ПАТ "Укрнафта", а інша — одному з найбільших приватних імпортерів енергоресурсів "Альянс Енерго Трейд".

Запропонувавши за всіма трьома лотами по 194,2 млн грн. "Альянс Енерго Трейд" у результаті продав держпідприємству паливо, імпортоване з Європи та Азії, отримавши 582,5 млн. грн. Але все не так просто.

"Альянс Енерго Трейд" — не новачок у сфері постачання палива великих держзамовників і заробляє на тендерах мільярди гривень, проте ясності з його власником немає. Так, офіційно 100% часток у компанії офіційно володіє 40-річний мешканець Києва Роман Адамов. Але ще 2021 року "Наші гроші" стверджували, що за цією компанією стоять колишні менеджери російського мільярдера чеченського походження Муси Бажаєва, який з 90-х років розвивав бізнес в Україні в рамках групи "Альянс". З 2007 року "Альянс" передав свої заправки до спільного підприємства з голландським нафтовим гігантом Shell. У новому підприємстві Бажаєв отримав 49%, зараз бізнес об’єднує близько 130 АЗС, яким володіє підконтрольне Shell ТОВ "Альянс Холдинг".

Як установили "Наші гроші", Роман Адамов та його брат Герман були безпосередньо пов’язані з ТОВ "Прологістик-Сервіс". Це ТОВ володіло складським комплексом в Ірпені, яким до 2018 року був Бажаєв Ахмед Вахайович. Останній же – це менеджер і, можливо, родич одного з найбагатших російських бізнесменів Муси Бажаєва", — написало видання.

Муса Бажаєв на зустрічі з Путіним

Як писав "Телеграф", Ахмед Бажаєв довгий час працював віцепрезидентом НК "Альянс" і пішов із компанії у 2014 році, коли родина Бажаєвих продала цей бізнес-структурам експрезидента компанії "Роснефть" Едуарда Худайнатова. Останній створив власну групу компаній "ННК", а разом із нафтовими активами Бажаєвих йому відійшла і 49% частка у ТОВ "Альянс Холдинг" (через мальтійську компанію Todwick).

У 2022-му році голландській Shell шляхом видачі безповоротної фінансової допомоги, рішень суду та додаткової емісії акцій вдалося видавити росіян із СП тепер частка Худайнатова становить не 49%, а всього 2,56%.

У результаті "Альянс Енерго Трейд" не пов’язаний з Худайнатовим і "Роснефтью", проте досі може мати відношення до родини Бажаєвих або їхнього найближчого оточення. Так, попередником Романа Адамова в "Альянс Енерго Трейд" був Рамзан Абдулаєв (2013 року на нього було записано половину компанії), який раніше був керівником фонду братів Байсангурових у Києві. Останні, як і Муса Бажаєв, є уродженцями селища Ачхой-Мартан (Чечня) та є членами одного з ним родового тейпу.

У зв’язку з вище викладеним постає питання – чи не "пішли" майже 600 мільйонів гривень від української держкомпанії чеченському олігарху? Здавалося б, до чого тут Максим Горбатюк? Річ у тому, що за нашими даними, як фахівець у "паливному питанні" він став фактично куратором тендерів "Укргазвидобування", що проводяться поки що тільки на паливо. Проте згодом може повністю замкнути у собі всі закупівлі підприємства.

Хоча зараз ними займається директор з питань матеріально-технічного постачання та складської логістики Любов Дікун, до останньої також багато питань, в основному через постійні перемоги на тендерах тих самих компаній. У такій ситуації замінити "засвічену" людину на менш відомого Максима Горбатюка, та ще й неформально, може здаватися непоганою ідеєю.

Насправді ж, як нескладно побачити, все, чого торкався нинішній комерційний директор "Укргазвидобування" перетворювалося на скандал чи банкрута, а частіше й те, й інше. Невже керівництво НАК "Нафтогаз" від імені Олексія Чернишева хоче саме цього? Або, можливо, Чернишов за красивою картинкою не бачить, що, по суті, компанія опинилася в руках менеджера з цілим рядом провальних кейсів.