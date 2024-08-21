Рюкзак, заплічник чи наплечник: як правильно називати цей аксесуар українською

Які варіанти назви рюкзака є правильними

Рюкзак — це невід'ємний аксесуар сучасної людини. Але як правильно його називати українською мовою?

У розмовній мові та на офіційних заходах ми можемо зустріти різні варіанти: "рюкзак", "наплічник", "наплечник". Розберімось, який із цих термінів є найбільш влучним і чому.

"Рюкзак": чи варто використовувати це слово?

Слово "рюкзак" походить від німецького слова "Rucksack" (Ruck — "спина", Sack — "мішок"). Воно широко вживається в українській мові і є в багатьох словниках. Однак, це слово запозичене, і його використання може бути обмеженим для прихильників чистоти української мови.

"Наплічник" як альтернатива

Слово "наплічник" є більш автентичним для української мови, оскільки воно створене за допомогою словотворення від слова "пліч" (у значенні "плече"). За даними Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, саме цей термін є рекомендованим для вживання в офіційних текстах та діловій мові. Хоча водночас, тлумачний словник подає наплічник, як наплічну прикрасу або частину одягу у вигляді вузької смужки на плечах. Або ж металеве покриття, яке захищало плечі воїна від ушкодження. Також Тлумачний словник українською мови (СУМ20) подає варіант "заплічник", як те, що носять за плечима (мішок, рюкзак і т. ін.)

Чи правильним є термін "наплечник"?

Іноді можна зустріти термін "наплечник", проте він менш поширений і вважається діалектизмом або ж розмовним варіантом. Хоча він інтуїтивно зрозумілий, в офіційних документах і в медіа частіше вживають саме "наплічник". Проте словник синонімів української мови унормовує паралельність уживання іншомовного рюкзака та його українського відповідника наплечник. Нормативність лексеми наплечник не викликає сумніву також в авторів Нового російсько-українського словника-довідника (за ред. С. Єрмоленко), у якому до російського "рюкзак" подано відповідниками та наплечник, і рюкзак, але наплечник — на першому місці.

Якщо ви прагнете дотримуватися правил української мови та уникати іноземних запозичень, найкраще використовувати слово "наплічник". Воно є точним, зрозумілим і офіційно рекомендованим. Втім, у повсякденному спілкуванні слово "рюкзак" також є прийнятним, особливо якщо це слово вже закріпилось у вашому лексиконі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати звичний предмет одягу українською: носки чи шкарпетки. Здається, що це просто синоніми, але насправді в українській мові вони мають різне значення.