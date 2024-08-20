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Вітровка чи вітрівка: як правильно називати легку куртку українською

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Розв'язуємо суперечку навколо слова "вітрівка"
Розв'язуємо суперечку навколо слова "вітрівка". Фото Depositphotos

Як правильно називати цей одяг

У мовному середовищі часто точаться дискусії щодо правильності вживання тих чи інших слів. Одним з таких прикладів є назва легкої куртки, яка захищає від вітру. Чи правильно казати "вітровка" чи "вітрівка"?

В українській мові існують обидва варіанти написання слова, що позначає легку куртку. Вони активно використовуються в повсякденному спілкуванні та в інтернет-магазинах, але ці варіанти викликає певні питання щодо правильності.

Вітровка чи вітрівка?

Слово "вітровка" вживається в багатьох джерелах, включаючи ВТССУМ, та широко представлено в інтернет-магазинах. Проте, за даними Словника української мови (СУМ-20), "вітрівка" є правильним варіантом, що описує легку куртку із цупкої тканини, яка захищає від вітру.

Цікаво, що в російсько-українських словниках також пропонується слово "вітрівка". Однак, жодного чіткого правила словотворення, яке б регламентувало вибір між цими двома варіантами, не існує.

Яке слово обрати?

На думку професора Пономарева, оскільки оновлений тлумачний словник пропонує "вітрівку", доцільно вживати саме це слово. Якщо ж воно вам не довподоби, є кілька синонімів.

Можна сказати просто куртка – про короткий верхній одяг, що наглухо застібається. Або ж вибрати варіант штурмівка – для альпіністів, туристів тощо. Варто зазначити, що останній також пишеться з літерою "і", що лише підтверджує правильність слова "вітрівка".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно назвати звичний предмет одягу – шкарпетки чи носки. Це різниця, на яку варто зважати.

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