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Як влучно перекласти українською "любопитство": це не просто інтерес

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Різні відтінки перекладу
Різні відтінки перекладу. Фото freepik.com

Як правильно висловити цю емоцію українською мовою

Українська мова багата на синоніми та відтінки значень. Адже мова — це живий організм, що постійно розвивається та змінюється.

Російське слово "любопытство" не є винятком. Воно може мати різні переклади залежно від ситуації та емоційного забарвлення.

Значення та синоніми

Найчастіше це слово перекладають як цікавість – його можна визначити як прагнення дізнатися більше про навколишній світ. Це може проявлятися в різних формах, таких як:

  • Наукова цікавість: спонукання до дослідження нових ідей і концепцій.
  • Особиста цікавість: бажання дізнатися більше про інших людей або їхні досвіди.
  • Жіноча (дівоча) цікавість: властива жінкам, дівчатам увага, інтерес до всього нового, незнайомого.

Цікавість може бути як позитивною, так і негативною, залежно від контексту. Синоніми до слова "цікавість" можуть бути:

  1. Допитливість — підкреслює активне прагнення дізнатися нову інформацію.
  2. Пізнавальний інтерес — акцентує на бажанні пізнати нове.
  3. Інтерес — загальний термін, що може стосуватися різних форм зацікавленості.
  4. Жадоба знань — вказує на сильне прагнення до навчання та отримання нових знань.

Як бачимо, цікавість є важливим аспектом нашого життя, що стимулює навчання та розвиток. То ж не варто називати її калькованим "любопитством".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати "вєєр" українською. Переважно це слово вживають для позначення предмета, який використовують для створення повітряного потоку або для прикраси.

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