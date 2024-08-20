Як влучно перекласти українською "любопитство": це не просто інтерес

Як правильно висловити цю емоцію українською мовою

Українська мова багата на синоніми та відтінки значень. Адже мова — це живий організм, що постійно розвивається та змінюється.

Російське слово "любопытство" не є винятком. Воно може мати різні переклади залежно від ситуації та емоційного забарвлення.

Значення та синоніми

Найчастіше це слово перекладають як цікавість – його можна визначити як прагнення дізнатися більше про навколишній світ. Це може проявлятися в різних формах, таких як:

Наукова цікавість: спонукання до дослідження нових ідей і концепцій.

Особиста цікавість: бажання дізнатися більше про інших людей або їхні досвіди.

Жіноча (дівоча) цікавість: властива жінкам, дівчатам увага, інтерес до всього нового, незнайомого.

Цікавість може бути як позитивною, так і негативною, залежно від контексту. Синоніми до слова "цікавість" можуть бути:

Допитливість — підкреслює активне прагнення дізнатися нову інформацію. Пізнавальний інтерес — акцентує на бажанні пізнати нове. Інтерес — загальний термін, що може стосуватися різних форм зацікавленості. Жадоба знань — вказує на сильне прагнення до навчання та отримання нових знань.

Як бачимо, цікавість є важливим аспектом нашого життя, що стимулює навчання та розвиток. То ж не варто називати її калькованим "любопитством".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати "вєєр" українською. Переважно це слово вживають для позначення предмета, який використовують для створення повітряного потоку або для прикраси.