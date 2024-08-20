Як влучно перекласти українською "любопитство": це не просто інтерес
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Як правильно висловити цю емоцію українською мовою
Українська мова багата на синоніми та відтінки значень. Адже мова — це живий організм, що постійно розвивається та змінюється.
Російське слово "любопытство" не є винятком. Воно може мати різні переклади залежно від ситуації та емоційного забарвлення.
Значення та синоніми
Найчастіше це слово перекладають як цікавість – його можна визначити як прагнення дізнатися більше про навколишній світ. Це може проявлятися в різних формах, таких як:
- Наукова цікавість: спонукання до дослідження нових ідей і концепцій.
- Особиста цікавість: бажання дізнатися більше про інших людей або їхні досвіди.
- Жіноча (дівоча) цікавість: властива жінкам, дівчатам увага, інтерес до всього нового, незнайомого.
Цікавість може бути як позитивною, так і негативною, залежно від контексту. Синоніми до слова "цікавість" можуть бути:
- Допитливість — підкреслює активне прагнення дізнатися нову інформацію.
- Пізнавальний інтерес — акцентує на бажанні пізнати нове.
- Інтерес — загальний термін, що може стосуватися різних форм зацікавленості.
- Жадоба знань — вказує на сильне прагнення до навчання та отримання нових знань.
Як бачимо, цікавість є важливим аспектом нашого життя, що стимулює навчання та розвиток. То ж не варто називати її калькованим "любопитством".
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