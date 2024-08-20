Не "хлопкова" тканина: як правильно говорити українською та які нові сенси має слово

В українському контексті це слово набуло іронічного значення, але має цілком точний переклад

Сьогодні часто можна почути слово "хлопок", яке є прямим запозиченням з російської мови. Проте чи правильно вживати цей термін, і які українські відповідники існують?

Отже, "хлопок" є типовим прикладом русизму в українській. Згідно з "Словником української мови" в 11 томах, правильним відповідником є слово "бавовна". Це волокно бавовнику, з якого виробляють пряжу і т. ін. Тобто, українською мовою правильно казати бавовна, а не "хлопок". Відповідно, бавовняні вироби, а не "хлопчатобумажні".

Варто зазначити, що слово "бавовна" має глибоке історичне коріння в українській мові. За даними "Етимологічного словника української мови", цей термін прийшов з німецької мови через посередництво чеської та польської мов.

У різних контекстах можна використовувати й інші українські відповідники:

Коли йдеться про рослину: бавовник. Про тканину: бавовняна тканина. Про вироби: бавовняні вироби.

Цікаво, що в українській мові є й споріднені слова, такі як "бавовник" (рослина), "бавовняр" (той, хто вирощує бавовну), "бавовництво" (галузь сільського господарства).

Інші контексти

Якщо ж розглядати слово "хлопок" з наголос на друге "о", то його можна перекласти як удар, стук або оплески. Власне, це і породило мем, коли "бавовною" (хлопком) стали називають вибухи на території Росії.

Отже, вживаючи слово "бавовна", ми дотримуємось норм української літературної мови та сприяємо її збагаченню. А от слово "хлопок" у сучасному українському мовленні демонструє, як мова адаптується до нових реалій, зокрема в умовах війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке "химорода" українською мовою. Адже є вираз "химороди гнати".