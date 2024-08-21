Рюкзак, "заплічник" или "наплечник": как правильно называть этот аксессуар на украинском

Какие варианты названия рюкзака правильные

Рюкзак – это неотъемлемый аксессуар современного человека. Но как правильно его называть на украинском?

В разговорном языке и на официальных мероприятиях мы можем встретить разные варианты: "рюкзак", "наплічник", "наплечник". Давайте разберемся, какой из этих терминов наиболее точный и почему.

"Рюкзак": стоит ли использовать это слово?

Слово "рюкзак" происходит от немецкого слова "Rucksack" (Ruck — "спина", Sack — "мешок"). Оно широко используется в украинском языке и есть во многих словарях. Однако это слово заимствовано, и его использование может быть ограничено для сторонников чистоты украинского языка.

"Наплічник" как альтернатива

Слово "наплічник" является более аутентичным для украинского языка, поскольку оно создано с помощью словообразования от слова "пліч" (в значении "плече"). По данным Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, именно этот термин рекомендован для употребления в официальных текстах и деловом языке. Хотя в то же время, толковый словарь подает "наплічник", как наплечное украшение или часть одежды в виде узкой полоски на плечах. Или же металлическое покрытие, защищавшее плечи воина от повреждения. Также Толковый словарь украинского языка (СУМ20) дает вариант "заплічник", как то, что носят за плечами (мешок, рюкзак и т.п.)

Правилен ли термин "наплечник"?

Иногда можно встретить термин "наплечник", однако он менее распространен и считается диалектизмом или разговорным вариантом. Хотя он интуитивно понятен, в официальных документах и в медиа чаще употребляют именно "наплічник". Однако словарь синонимов украинского языка нормирует параллельность употребления иноязычного рюкзака и его украинского соответствия "наплечник". Нормативность лексемы "наплечник" не вызывает сомнения также у авторов Нового русско-украинского словаря-справочника (под ред. С. Ермоленко), в котором к русскому "рюкзак" приведены соответствия и наплечник, и рюкзак, но наплечник — на первом месте.

Если вы хотите соблюдать правила украинского языка и избегать иностранных заимствований, лучше всего использовать слово "наплічник". Оно является точным, понятным и официально рекомендованным. Впрочем, в повседневном общении слово "рюкзак" также приемлемо, особенно если это слово уже закрепилось в вашем лексиконе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть привычный предмет одежды на украинском языке: носки или "шкарпетки". Кажется, это просто синонимы, но на самом деле в украинском языке они имеют разное значение.