Носки чи шкарпетки: як правильно називати цей предмет одягу українською

Шкарпетка vs носок: різниця, яку варто знати

В українській мові існує безліч слів, які настільки міцно вплелися в наше повсякденне мовлення, що їх складно помітити й замінити. Одним із таких прикладів є слово "носки".

Мало хто замислюється над тим, як правильно назвати цей звичний предмет одягу – шкарпетки чи носки? Здається, що це просто синоніми, але насправді в українській мові вони мають різне значення.

Носок: частина, а не ціле

Більшість помилково вживають слово "носок" для позначення всього предмета одягу. Але насправді "носок" – це лише частина шкарпетки чи взуття. Кожна шкарпетка має носок. Носок – це передня частина шкарпетки, а також носок у взутті то частина ступні. Тобто "носок" – це не сам предмет, а його деталь.

Шкарпетка: правильна назва

Якщо "носок" – це частина, то як же правильно назвати весь предмет одягу? Словник стверджує, що в українській мові для цього використовується слово "шкарпетка". Воно має італійське походження від "skarpetta", що означає "чобіток". Цікаво, що в нашій мові є ще одне милозвучне слово для позначення шкарпеток, сплетених з вовни, – "капчурі".

Словник української мови (СУМ-20) підтверджує, що "носок" – це передня частина ступні чи взуття, а також зменшена форма слова "ніс". Хоча в розмовній мові "носок" іноді вживається для шкарпеток, це не є правильним з погляду літературної мови.

Окрім "шкарпеток", у словниках синонімів можна знайти й інші варіанти, такі як "короткі панчохи" та "панчішки". Однак останнє слово частіше вживається як зменшено-пестливе до "панчохи".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською. Часто ми неправильно говоримо про предмети щоденного вжитку.