Не кажіть "вєєр": вчимося правильно називати цей предмет українською

Як правильно називати цей предмет українською

У повсякденному мовленні часто можна почути слово "веер". Проте це – типовий русизм, а в нашій мові є власні відповідники, які подекуди мають цікавіші значення.

Переважно це слово вживають для позначення предмета, який використовують для створення повітряного потоку або для прикраси. Однак це визначення охоплює набагато більше аспектів, ніж може здаватися на перший погляд.

Як українською називається "веер"

Для перекладу цього поняття є слово "віяло", воно походить від дієслова "віяти". Згідно з "Етимологічним словником української мови" за редакцією О. С. Мельничука, "віяти" має праслов'янське коріння і споріднене з литовським "vėtyti" (віяти, провіювати).

У "Словнику української мови" в 11 томах подано такі значення слова "віяло":

Предмет у вигляді півкруга з паличок, що розкривається, обтягнутий матерією, папером і т. ін.; служить для створення руху повітря, прохолоди. Те, що нагадує своєю формою такий предмет (у переносному значенні) Спеціальний пристрій у різних машинах, механізмах для нагнітання повітря, обвіювання чого-небудь і т. ін.

У сучасній українській мові слово "віяло" вживається не лише у прямому значенні, але й у переносному. Наприклад:

віяло можливостей (про широкий спектр варіантів),

віяло кольорів (про різноманітну колірну гаму),

віяло думок (про розмаїття ідей).

Синоніми та споріднені слова

Українська мова багата на синоніми та споріднені слова до "віяла", які можуть урізноманітнити наше мовлення:

Опахало — це старовинна назва віяла, яка часто трапляється в історичних романах та поезії. Махальце — зменшувальна форма від "махало", також може означати невелике віяло. Вахляр — регіональний варіант слова "віяло", який можна зустріти в діалектах західної України.

Отже, коли наступного разу вам знадобиться "веер", згадайте про ці красиві українські слова. У нашій мові є чимало слів, які легко замінюють російські відповідники.

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