"Незалежність - не лише про кордони": бригада "Буревій" привітала українців зі святом

З Днем Незалежності України вітає 1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій".

Сьогодні це Свято має новий зміст та нове ґрунтовне значення. У кожній його літері закарбована та скрита велика кількість історичних подій, які обʼєднують та відроджують всю націю, кожного з нас.

Незалежність сьогодні — це не лише про кордони країни. Це розуміння того, що є "АТТУДА" і є "МИ", що є Європа, а є УКРАЇНА, що є світ, а є український незламний та надихаючий ВСЕСВІТ!

Сьогодні кожен із нас — і у тилу, і на фронті — своєю допомогою та підтримкою, своїми діями та життям щосекундною доводить значення слова "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ"!

І якщо колись це було лише одне із Головних Державних свят у країні, то сьогодні — це Свято кожного свідомого українця!

КОЖНОГО, хто вірить в Україну, любить її нескінченну красу, памʼятає її героїчне минуле та гордиться незламним войовничим сьогоденням!

Незалежність сьогодні — це тисячі маленьких перемог у тилу та у результативних завданнях на фронті. Це тисячі обіймів при зустрічі та тисячі прощань, наче на завжди. Це продовжене українське дитинство, крізь страх, біль, втрати. Це коли СЬОГОДНІ йде поряд із За світами.

З Днем Незалежності, наша УКРАЇНА, і кожного українця! Адже кожен із нас сьогодні — це пекучий ПРОМІНЬ майбутнього, що випалить усі руйнівні ідеї та плани не лише у тих, хто "АТТУДА", а й у кожного, хто захоче піти проти НАС!

З Днем Незалежності!