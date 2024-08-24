"Независимость — не только о границах": бригада "Буревій" поздравила украинцев с праздником

С Днем Независимости Украины поздравляет 1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій".

Сегодня этот Праздник имеет новое содержание и новое основательное значение. В каждой его букве запечатлено и скрыто множество исторических событий, которые объединяют и возрождают всю нацию, каждого из нас.

Независимость сегодня — это не только границы страны. Это понимание того, что есть "АТТУДА" и есть "МЫ", что есть Европа, а есть УКРАИНА, что есть мир, а есть украинская несгибаемая и вдохновляющая ВСЕЛЕННАЯ!

Сегодня каждый из нас — и в тылу, и на фронте — своей помощью и поддержкой, своими действиями и жизнью ежесекундной доказывает значение слова "НЕЗАВИСИМОСТЬ"!

И если когда-то это был только один из Главных Государственных праздников в стране, то сегодня это праздник каждого сознательного украинца!

КАЖДОГО, кто верит в Украину, любит ее бесконечную красоту, помнит ее героическое прошлое и гордится несокрушимым воинственным настоящим!

Независимость сегодня — тысячи маленьких побед в тылу и в результативных задачах на фронте. Это тысячи объятий при встрече и тысячи прощаний, как будто навсегда. Это продолженное украинское детство через страх, боль, потери. Это когда СЕГОДНЯ идет рядом с За светами.

С Днем Независимости, наша УКРАИНА, и каждого украинца! Ведь каждый из нас сегодня — это жгучий ЛУЧ будущего, который выжжет все разрушительные идеи и планы не только у тех, кто "АТТУДА", но и у каждого, кто захочет пойти против НАС!

С Днем Независимости!