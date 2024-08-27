У Запорізькій області створено дві військові адміністрації: Зеленський підписав указ (мапа)

Обидва обласні центри з 2022 року перебувають в окупації

У Запорізькій області створено дві військові адміністрації. Такий указ сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ опубліковано на сайті Офісу президента. В силу він набирає чинності з дня опублікування, тобто з 28 серпня.

Так, глава держави розпорядився створити Василівську міську військову адміністрацію та Пологівську міську військову адміністрацію. Рішення було ухвалено на підставі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", — йдеться у документі.

Зазначимо, що Пологи та Василівка перебувають в окупації з 2022 року. Василівка знаходиться за 13 км від територій, що знаходяться під контролем України, а Пологи — за 14 км.

Нагадаємо, що минулого тижня російські військкори заявили, що ЗСУ нібито розпочали наступ на Пологівський район Запорізької області. Українські військові скористалися перекиданням сил на Курський напрямок.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 27 серпня армія РФ вдарила по Запоріжжю. В результаті атаки дронів загинули двоє людей, ще четверо було поранено.