В Запорожской области созданы две военные администрации: Зеленский подписал указ (карта)

Оба областных центра с 2022 года находятся в оккупации

В Запорожской области созданы две военные администрации. Такой указ подписал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Документ опубликован на сайте Офиса президента. В силу он вступает со дня опубликования, то есть с 28 августа.

Так, глава государства распорядился создать Васильевскую городскую военную администрацию и Пологовскую городскую военную администрацию. Решение было принято на основании Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить согласно Закона "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого Указа", — сказано в документе.

Отметим, что Пологи и Васильевка находятся в оккупации с 2022 года. Васильевка находится в 13 км от территорий, которые находятся под контролем Украины, а Пологи — в 14 км.

Напомним, что на прошлой неделе российские военкоры заявили, что ВСУ якобы начали наступление на Пологовский район Запорожской области. Украинские военные воспользовались переброской сил на Курское направление.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 27 августа армия РФ ударила по Запорожью. В результате атаки дронов погибли два человека, еще четверо были ранены.