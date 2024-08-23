"Головокружіння" – це калька: як правильно перекладати це слово українською

Як правильно називати це відчуття

У сучасному мовленні часто можна помітити вплив російської мови, що призводить до появи суржику — штучного сплаву української та російської лексики. Одним з найбільш показових прикладів цього явища є слово "головокружіння". Воно, хоч і широко вживається, насправді не є нормативним.

Використання таких слів-росіянізмів, як "головокружіння", свідчить про недостатнє володіння українською мовою. В українській мові існує власний відповідник, який точніше передає значення цього поняття.

Що таке "головокружіння"?

Це калька від російського слова "головокружение". Воно зазвичай описує стан, коли людина відчуває слабкість, нестійкість і втрачає рівновагу, а навколишній світ, здавалося б, обертається навколо неї.

Правильний український відповідник

В українській мові існує більш точний відповідник для опису цього стану — "запаморочення". Воно означає затьмарення свідомості, втрату здатності ясно сприймати дійсність, розуміти та мислити. Це слово не лише коректніше, але й несе в собі глибше значення. Воно походить від українського "паморока", що означає туман.

Термін "запаморочення" часто вживають як синонім до латинського слова "вертиго", однак між ними є певні відмінності, попри те, що обидва вони визначають порушення роботи вестибулярного апарату. Запаморочення зазвичай описує відчуття втрати рівноваги, тоді як вертиго характеризується хибним відчуттям руху — здається, ніби людина сама рухається у просторі або навколо неї обертаються інші предмети.

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