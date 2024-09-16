Не говоріть більше "Гарно виглядаєш": як правильно зробити комплімент українською мовою

Слід запам’ятати одне просте правило

Деякі, бажаючи зробити комплімент українською мовою, кажуть фразу "Гарно виглядаєш". Однак це помилка. Щоб ваша мова була чистою і грамотною, такого виразу точно слід позбутися.

Детально цю тему розібрав український мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів. Він пояснив, у чому полягає помилка та чим замінити цю фразу, щоб комплімент звучав коректно.

Річ у тому, що у слова "виглядати" в українській мові зовсім інший зміст. Тобто це означає дивитися кудись, вдивлятися. Слово "виглядати" не використовується для опису зовнішнього вигляду.

Так, якщо ви бажаєте зробити іншій людині комплімент, слід використовувати наступну фразу: "Маєш гарний вигляд".

При цьому варто відзначити й інші приклади, де слово "виглядав" використовують часто неправильно: "Іван виглядав стурбованим". Правильно в такому випадку – "Іван видавався стурбованим".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно уточнити час українською мовою. Багато хто говорить: "Яка зараз година?", але це вважається поширеною помилкою.