Дотепні відповіді хейтерам: як правильно лаятись українською

А щоб вам пусто було!

У сучасному світі люди часто стикають з конфліктними ситуаціями чи хейтерами, проте в українській мові є кілька висловів, які допоможуть в цьому. більшість з них настільки дотепні, що можуть перевести сварку у сміх.

"Телеграф" зібрав найдотепніші відповіді хейтерам, які ще й розширять словниковий запас.

Найдотепніша лайка українською

Висерки, йдіть до біса! — тобто нікчемні люди.

Ідіть у сраку!

Напийся з гівна юшки!

Насеру твоїй матері!

Заший ротяку по саму сраку!

В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.

Відкрив рота як шпак сраку

Не бзди!

Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!

Не виродок, а викидень.

Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.

Насрав у торбу та й ся гонорує.

Всрався, та й криво!

Окремо серед цих висловів можна виділити прокльони, які теж доречно використовувати під час сварок.

Яскраві прокльони українською

А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!

Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)

А щоб твоєю мордою просо молотили!

А щоб тебе злидні обсіли!

А щоб вам пусто було!

А бодай тебе чорти вхопили!

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

А шоб тебе колька сколола!

А щоб ви згинули!

А щоб ти сказився!…

Сто чортів в печінку!

Пішов до бісової матері!

Відвідаєш макогона!

Най би тебе пранці з’їли…

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