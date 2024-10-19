Дотепні відповіді хейтерам: як правильно лаятись українською
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А щоб вам пусто було!
У сучасному світі люди часто стикають з конфліктними ситуаціями чи хейтерами, проте в українській мові є кілька висловів, які допоможуть в цьому. більшість з них настільки дотепні, що можуть перевести сварку у сміх.
"Телеграф" зібрав найдотепніші відповіді хейтерам, які ще й розширять словниковий запас.
Найдотепніша лайка українською
- Висерки, йдіть до біса! — тобто нікчемні люди.
- Ідіть у сраку!
- Напийся з гівна юшки!
- Насеру твоїй матері!
- Заший ротяку по саму сраку!
- В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.
- Відкрив рота як шпак сраку
- Не бзди!
- Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!
- Не виродок, а викидень.
- Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.
- Насрав у торбу та й ся гонорує.
- Всрався, та й криво!
Окремо серед цих висловів можна виділити прокльони, які теж доречно використовувати під час сварок.
Яскраві прокльони українською
- А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!
- Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)
- А щоб твоєю мордою просо молотили!
- А щоб тебе злидні обсіли!
- А щоб вам пусто було!
- А бодай тебе чорти вхопили!
- А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
- А шоб тебе колька сколола!
- А щоб ви згинули!
- А щоб ти сказився!…
- Сто чортів в печінку!
- Пішов до бісової матері!
- Відвідаєш макогона!
- Най би тебе пранці з’їли…
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською вітатись у різний час доби.