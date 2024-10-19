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Дотепні відповіді хейтерам: як правильно лаятись українською

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українка Новина оновлена 19 жовтня 2024, 18:46
Українка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

А щоб вам пусто було!

У сучасному світі люди часто стикають з конфліктними ситуаціями чи хейтерами, проте в українській мові є кілька висловів, які допоможуть в цьому. більшість з них настільки дотепні, що можуть перевести сварку у сміх.

"Телеграф" зібрав найдотепніші відповіді хейтерам, які ще й розширять словниковий запас.

Найдотепніша лайка українською

  • Висерки, йдіть до біса! — тобто нікчемні люди.
  • Ідіть у сраку!
  • Напийся з гівна юшки!
  • Насеру твоїй матері!
  • Заший ротяку по саму сраку!
  • В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові.
  • Відкрив рота як шпак сраку
  • Не бзди!
  • Зарікалася свиня гівно їсти, біжить — аж дві лежить!
  • Не виродок, а викидень.
  • Вкурвлювати — роздратувати кого-небудь.
  • Насрав у торбу та й ся гонорує.
  • Всрався, та й криво!

Окремо серед цих висловів можна виділити прокльони, які теж доречно використовувати під час сварок.

Яскраві прокльони українською

  • А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!
  • Трясця твоїй матері… (трясця — це лихоманка)
  • А щоб твоєю мордою просо молотили!
  • А щоб тебе злидні обсіли!
  • А щоб вам пусто було!
  • А бодай тебе чорти вхопили!
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
  • А шоб тебе колька сколола!
  • А щоб ви згинули!
  • А щоб ти сказився!…
  • Сто чортів в печінку!
  • Пішов до бісової матері!
  • Відвідаєш макогона!
  • Най би тебе пранці з’їли…

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською вітатись у різний час доби.

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