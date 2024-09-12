Знають далеко не всі: яким словом в українській можна замінити "будь ласка"

Оксана Гордійчук розповіла, як правильно підтримувати у спілкуванні ввічливий тон

Українська мова славиться своїм багатством та різноманітністю, пропонуючи безліч варіантів для вираження ввічливості. Замість звичного "будь ласка" можна використовувати й інше слово. Щоправда, не всі про це знають.

Про те, як зробити свою промову "живішою" розповіла викладач української мови та методистка Оксана Гордійчук. Про це йдеться у матеріалі NV.

Що сказати у відповідь замість слова "будь ласка"

Необхідно збагачувати свою мову та підтримувати ввічливий тон у спілкуванні. Щоб правильно відповісти на "дякую" в українській необов’язково використовувати завжди звичне "будь ласка". Його можна замінити словом "ПрОшу" (наголос на перший склад). Це не буде помилкою.

Однак Оксана Гордійчук наголосила, що на слово "дякую" не варто говорити "немає за що", як звикли це робити багато українців. Річ у тому, що така відповідь знецінює саму подяку, зводячи до мінімуму значущість вашого жесту чи допомоги. І такий вислів вважається малоповажним.

Щобільше, слово "ПрОшу" можна використовувати як заклик до дії. Наприклад, "ПрОшу", проходьте до зали".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "девичник". Виявляється, є спеціальні терміни, пов’язані із весільними традиціями.

Також ми писали про те, як правильно підбивати підсумки українською мовою. Вибираючи український підхід до "в итоге", орієнтуйтеся на контекст.