"Взаємно" чи "навзаєм": як правильно сказати українською

Перевірте свої знання

Українська мова — багата, красива та співуча. Тож позитивною тенденцією те, що все більше громадян починають активно спілкуватися солов'їною. Водночас активно шукають українські відповідники словам, які нагадують російські.

Коли люди нас вітають з якимось святом або роблять комплімент, ми можемо відповісти "взаємно" або "навзаєм". У суспільстві звучать обидві версії, а "Телеграф" пояснить, яка з них є правильною.

З цих двох слів краще вживати "навзаєм" з наголосом на другий склад. Слово "взаємно" також можна знайти у словнику української мови, але воно може нагадувати багатьом російське "взаимно".

Слово "навзаєм" з'явилось у Давній Греції та означало "між собою". Його використовували, коли говорили про взаємодію з іншою людиною. Зараз "навзаєм" кажуть скрізь: у робочому середовищі, між друзями чи рідними та просто знайомим людьми. Його вживають, щоб висловити взаємну повагу, відповідь на комплімент або привітання.

Слово "взаємно" також є літературним і вживається у значенні взаємності щодо почуттів, емоцій. Його аналогічно можна часто чути в будь-якому україномовному середовищі. У значенні воно нічим не відрізняється від слова "навзаєм". Однак зараз українці хочуть уникати будь-якої схожості у звучанні з росіянами, тож надають перевагу варіанту "навзаєм".

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "з прошедшим" українською, коли вітаєте когось зі святом. Є красиві варіанти. які варто вживати.