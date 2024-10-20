Точно не "жіночко": як красиво звернутися до невідомої жінки українською мовою

Є кілька слів, які звучатимуть приємно у зверненні

В українській мові багато хто використовують слово "жіночко", щоб звернутися до незнайомої жінки. Однак це калька. Краще використовувати слова, які будуть звучати красивіше та приємніше.

Так, якщо ви звертаєтеся до заміжньої жінки, то правильніше буде сказати пані, а якщо в незаміжній — панно, панночко, панянко. Про це пише ТСН.

Якщо ви не знаєте, заміжня жінка чи ні, у такому разі краще при зверненні сказати слово пані.

До речі, багато хто, напевно, зауважував, що під час офіційних заходів часто говорять "ПАні та панове", а іноді — "ПанІ та панове". Український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно ставити наголос в цьому випадку.

Зазначається, що слово "пані" не схиляється, тому "звернення "пані" в множині — нормативне".

Авторитетний словник Бориса Грінченка, як зауважив Авраменко, подає слово "пані" з подвійним наголосом — і "пАні", і "панІ".

"Отже, наголошуйте так, як вам до вподоби. Але знайте, що звертання "панІ" у множині має право на життя", — підсумував мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською — "вегетаріанець" або "вегетарієць".