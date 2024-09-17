Ніяких "жінко" чи "женщина": як правильно звертатись до українок

"Дорогенька" теж краще не кажіть

В українській мові існує багато правил, винятків та відповідників до кальки з російської. Так, звернення до українки "жінко" чи "женщина" є поширеною помилкою.

"Телеграф" розповість, як правильно звертаюсь до жінок у будь-якій ситуації, аби не порушувати загальноприйнятих норм.

Українці звикли звідусіль чути російське "женщина" у зверненнях, проте казати українською "жінко" чи "дорогенька" — помилка. Звернення до людей можуть бути формальними та неформальними, і їх треба вміло використовувати.

Універсальним вважається звернення "пані." Це класична фраза, яку можна застосувати в усіх формальних обстановках. До того ж слово "пані" незмінне як в однині, так і в множині, тобто може бути використане як в особистому зверненні до конкретної жінки, так і при зверненні до групи людей.

В офіційному листуванні чи діловому спілкуванні краще казати "шановна". Проте в деяких випадках можна вживати словосполучення "шановна пані", або додавати ім'я. Наприклад, шановна Валерія Вікторівна, шановна пані Олено тощо.

У неформальному зверненні до жінки заведено використовувати її ім'я у кличному відмінку. Наприклад: Олено, Вікторіє, Насте, Христе, Катре тощо.

Водночас за наміру звернутись до жінки, ім'я якої ви не знаєте, краще вживати наступні варіанти:

пані;

перепрошую, чи можу я до вас звернутися;

шановна;

панна;

панянка.

Зауважимо, що слів "жінко", "жіночко" чи "дорогенька" в українській краще уникати, особливо у зверненнях. Останній варіант можна використовувати до близьких людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно перепросити українською та чому не слід казати "вибачаюся".