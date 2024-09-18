"Чоловік" чи "мужчина": як краще звертатися до незнайомця українською мовою

Деякі слова є небажаними у використанні в українській мові

Під час переходу на українську мову та й загалом люди допускаються прикрих помилок. Як наслідок, мають безглуздий вигляд і некомфортно себе почувають. Вивчаймо рідну мову, щоб не потрапляти в такі курйози.

Досить часто люди при звертанні до чоловіка кажуть "мужчина". Мовознавець Олександр Авраменко розповів, чи є коректним такий варіант і як правильно звертатися українською до незнайомця.

Опираючись на дані в словнику, Авраменко пояснив, що як "чоловік", так і "мужчина" мають одне й те ж саме значення — особа чоловічої статі. Утім, є певні нюанси.

Річ у тім, що в словнику біля слова "мужчина" є позначка, що слово вживають в розмовному стилі, але рідко. Тобто, трактується так, що це слово не рекомендується вживати.

Водночас мовознавець зазначив, що якщо використовувати слово "мужчина", то це не вважатиметься мовним гріхом. Однак все ж таки коли звертаємось до незнайомця, то краще вживати слово "чоловік".

Також Олександр звернув увагу на давню українську приказку, яка підтверджує це правило: "Як чоловік жінку любить, то нехай і жінка доброю буде".

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською мовою "бутерброд". Це дуже цікаве слово, яке ви точно ще не чули.