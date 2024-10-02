В вашій родині були американці, якщо прізвище звучить так: перевірте у списку своє

Імміграція до США та Канади у середині XX століття була масовим явищем серед українців.

Багато українських прізвищ мають довгу та цікаву історію. Деякі з них можуть мати американське коріння.

"Телеграф" склав список прізвищ, які вказує на спорідненість із американцями. Люди із цими прізвищами проживають у нашій країні.

Імміграція до США та Канади у середині XX століття була масовим явищем серед українців. Багато хто змінював свої прізвища на простіші або більш американські варіанти, щоб полегшити інтеграцію в нове суспільство. Навіть у разі повернення в Україну нові імена часто залишалися. Наразі деякі з цих прізвищ міцно закріпилися в українському контексті.

Джонсон

Це класичне американське прізвище, яке походить від англійського імені John. Однак, через численну міграцію українців до Сполучених Штатів у XX столітті, багато українців змінили свої прізвища на більш зрозумілі для американців. Прізвище Джонсон стало досить поширеним серед іммігрантів, що осіли в Америці, і потім повернулося в Україну в зміненому вигляді.

Кларк

Прізвище Кларк має шотландське походження та означає "писар" або "секретар". В Америці вона стала надзвичайно популярною завдяки колонізації, і згодом її почали носити й українські мігранти. Зараз можна зустріти людей з таким прізвищем в Україні, що вказує на їхнє походження чи родинні зв’язки з Америкою.

Вокер

Це прізвище широко поширене в англомовних країнах і означає "ходок" або "той, хто йде". Вона стала частиною української культури через сім’ї, які мігрували до США та згодом повернулися назад до України.

Тейлор

Прізвище Тейлор означає "кравець". Воно походить від англійського слова "tailor". Це прізвище стало особливо поширеним у США серед іммігрантів. Зокрема, українці, які осідали в Америці, приймали ці імена як спосіб асиміляції у новій країні. І тепер Тейлор можна зустріти серед сучасних українців.

Джексон

Прізвище Джексон походить від імені Jack і означає сина Джека. В Америці це одне з найпопулярніших прізвищ. В Україні воно зустрічається серед нащадків тих, хто емігрував до США, а потім повернувся чи зберіг родинні зв’язки з Америкою.

Раніше "Телеграф" склав список рідкісних та незвичайних українських прізвищ.