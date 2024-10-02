У вас в роду были американцы, если фамилия звучит так: проверьте в списке свою
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Иммиграция в США и Канаду в середине XX века была массовым явлением среди украинцев.
Многие украинские фамилии имеют долгую и интересную историю. Некоторые из них могут иметь американские корни.
"Телеграф" составил список фамилий, которые указывает на родство с американцами. Люди с этими фамилиями проживают в нашей стране.
Иммиграция в США и Канаду в середине XX века была массовым явлением среди украинцев. Многие меняли свои фамилии на более простые или более американские варианты, чтобы облегчить интеграцию в новое общество. Даже в случае возвращения в Украину, новые имена часто оставались. Теперь некоторые из этих фамилий прочно закрепились в украинском контексте.
Джонсон
Это классическая американская фамилия, которая происходит от английского имени John. Однако, из-за многочисленной миграции украинцев в Соединенные Штаты в XX веке, многие украинцы изменили свои фамилии на более понятные для американцев. Фамилия Джонсон стала довольно распространенной среди иммигрантов, осевших в Америке, и затем вернулась в Украину в измененном виде.
Кларк
Фамилия Кларк имеет шотландское происхождение и означает "писарь" или "секретарь". В Америке она стала чрезвычайно популярной благодаря колонизации, и со временем ее начали носить и украинские мигранты. Сейчас можно встретить людей с такой фамилией в Украине, что указывает на их происхождение или родственные связи с Америкой.
Вокер
Эта фамилия широко распространена в англоязычных странах и означает "ходок" или "тот, кто идет". Она стала частью украинской культуры через семьи, которые мигрировали в США и со временем вернулись обратно в Украину.
Тейлор
Фамилия Тейлор означает "портной". Она происходит от английского слова "tailor". Эта фамилия стала особенно распространенной в США среди иммигрантов. В частности, украинцы, которые оседали в Америке, принимали эти имена как способ ассимиляции в новой стране. И теперь Тейлор можно встретить и среди современных украинцев.
Джексон
Фамилия Джексон происходит от имени Jack и означает сын Джека. В Америке это одна из самых популярных фамилий. В Украине она встречается среди потомков тех, кто эмигрировал в США, а затем вернулся или сохранил родственные связи с Америкой.
Ранее "Телеграф" составил список редких и необычных украинских фамилий.