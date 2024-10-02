У вас в роду были американцы, если фамилия звучит так: проверьте в списке свою

Иммиграция в США и Канаду в середине XX века была массовым явлением среди украинцев.

Многие украинские фамилии имеют долгую и интересную историю. Некоторые из них могут иметь американские корни.

"Телеграф" составил список фамилий, которые указывает на родство с американцами. Люди с этими фамилиями проживают в нашей стране.

Иммиграция в США и Канаду в середине XX века была массовым явлением среди украинцев. Многие меняли свои фамилии на более простые или более американские варианты, чтобы облегчить интеграцию в новое общество. Даже в случае возвращения в Украину, новые имена часто оставались. Теперь некоторые из этих фамилий прочно закрепились в украинском контексте.

Джонсон

Это классическая американская фамилия, которая происходит от английского имени John. Однако, из-за многочисленной миграции украинцев в Соединенные Штаты в XX веке, многие украинцы изменили свои фамилии на более понятные для американцев. Фамилия Джонсон стала довольно распространенной среди иммигрантов, осевших в Америке, и затем вернулась в Украину в измененном виде.

Кларк

Фамилия Кларк имеет шотландское происхождение и означает "писарь" или "секретарь". В Америке она стала чрезвычайно популярной благодаря колонизации, и со временем ее начали носить и украинские мигранты. Сейчас можно встретить людей с такой фамилией в Украине, что указывает на их происхождение или родственные связи с Америкой.

Вокер

Эта фамилия широко распространена в англоязычных странах и означает "ходок" или "тот, кто идет". Она стала частью украинской культуры через семьи, которые мигрировали в США и со временем вернулись обратно в Украину.

Тейлор

Фамилия Тейлор означает "портной". Она происходит от английского слова "tailor". Эта фамилия стала особенно распространенной в США среди иммигрантов. В частности, украинцы, которые оседали в Америке, принимали эти имена как способ ассимиляции в новой стране. И теперь Тейлор можно встретить и среди современных украинцев.

Джексон

Фамилия Джексон происходит от имени Jack и означает сын Джека. В Америке это одна из самых популярных фамилий. В Украине она встречается среди потомков тех, кто эмигрировал в США, а затем вернулся или сохранил родственные связи с Америкой.

Ранее "Телеграф" составил список редких и необычных украинских фамилий.