Прізвища можуть розповісти, звідки походить ваш рід: як дізнатися

Одним із найпопулярніших закінчень є -енко (енко)

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. По родовому імені, наприклад, можна дізнатися, звідки походить ваш рід.

"Телеграф" розповідає про те, як це зробити. Насамперед слід звернути увагу на закінчення вашого родового імені. Справа в тому, що популярність різних закінчень прізвищ варіювалася залежно від регіону.

Наприклад, Добривечір, Нетудихата та схожі, були козацькими. Вони поширювались із Запоріжжя та Півдня України.

Одним із найпопулярніших закінчень є -енко (єнко), його можна знайти в усіх регіонах, хоча максимального поширення набули на Наддніпрянщині, Полтавщині, Слобожанщині, Запоріжжі. Однак є особливі, місцеві закінчення, які можуть вказувати на походження з певного місця.

Так, для Галичини характерні закінчення -ів, -ишин, для Гуцульщини — -ук, -юк, Лемківщини — -ич. На Волині часто прізвища закінчувалися на -чук. В Закарпатті поширене закінчення -ович. Окрім прізвищ-поєднань, для Запоріжжя також характерне закінчення -ко.

Крім цього про походження вашого прізвища можна дізнатися і на спеціалізованих сайтах, наприклад, "Рідні". Він надає своїм користувачам інтерактивну карту, де можна дізнатися про кількість носіїв вашого родового імені, його походження та багато іншого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять нащадки першопредка із "золотими руками". Якщо у вас є родове ім’я зі списку, можете пишатися родоначальником. Він міг змайструвати та відремонтувати все що завгодно.