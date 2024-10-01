Лисиця, Медвідь і не тільки: що означають українські прізвища, що походять від тварин

Налічується безліч таких прізвищ, але пояснити змогли лише деякі

Список українських прізвищ неймовірно різноманітний і кожне з них має окрему історію. Не всі знають, чому, наприклад, родові імена в деяких звучать як назви тварин.

Однією з причин могла бути зовнішня подібність до будь-якої тварини або наявність певних властивостей, які вважаються характерними для тієї чи іншої тварини. Про це йдеться у книзі Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

Він зазначав, що важкі та міцні люди отримають прізвище Ведмідь. Якщо людина була хитра та підступна, то їй давали родове ім’я — Лис/Лисиця. Упертим людям зазвичай надавали прізвище Бик.

"Але чи завжди існував зв’язок між твариною і виглядом чи вдачею людини, цього не можемо стверджувати", — йдеться у книзі.

При цьому могли існувати сотні інших причин, що викликали появу цих прізвищ, а також таких, як Курка, Жаба, Сорока, Видра, Кабан, Бобер, Барсук, Коцур, Лось, Павук та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прізвища від назви тварин також надавали тим, кого хотіли захистити від нечистої сили.