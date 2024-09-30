Від кайданів до літературної класики: що означає українське прізвище всесвітньо відомої сімʼї

Дізнавайтесь історію свого роду разом з "Телеграфом"

В Україні багато цікавих та історичних прізвищ. Серед таких є Кайдаш, воно відоме багатьом українцям завдяки повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Проте як виявилось воно має цікаве походження та глибоке історичне коріння.

"Телеграф" розповість, що воно означає. А також, скільки людей в Україні його має.

Етимологи вважають, що прізвище Кайдаш походить від слова "кайдани", яке означає кайданки або ланцюги. Це може вказувати на те, що предки носіїв цього прізвища могли бути пов'язані з виготовленням кайданів або, можливо, самі перебували в неволі.

Інша версія пов'язує це прізвище з тюркським словом "кайда", що означає "де" або "куди". Це може свідчити про зв'язок з кочовими племенами або торговцями, які багато подорожували.

Цікаво, що прізвище Кайдаш не є дуже поширеним в Україні, але завдяки літературному твору стало символом типової української родини з її радощами та проблемами. Воно налічує 1284 носіїв і найбільше людей проживає в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звучать прізвища, які давали найкрасивішим людям.