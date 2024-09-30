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Без коси та уколів краси: як у молодості виглядала Юлія Тимошенко і яке у неї дівоче прізвище

Автор
Галина Струс
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Юлія Тимошенко довгий час носила образ із косою на голові, який став її фірмовою фішкою Новина оновлена 30 вересня 2024, 12:15
Юлія Тимошенко довгий час носила образ із косою на голові, який став її фірмовою фішкою. Фото Телеграф, Getty Images

Вона вже понад 20 років при владі та сильно змінилася за час своєї кар’єри

Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Вона розпочала свою кар’єру у 90-х, практично одразу після того, як Україна стала незалежною, і залишається при владі усі ці роки. Тимошенко часто змінювала стиль, проте найбільше запам’яталася українцям зачіскою з косою. Але так було не завжди.

"Телеграф" вирішив згадати, як Юлія Тимошенко виглядала в молодості, ще до стилю з косою та уколів краси.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко в молодості — ось як вона виглядала

Юлія Тимошенко народилася у Дніпрі 27 листопада 1960 року, зараз їй 63 роки. Батько пішов із сім’ї, коли їй було три роки. Мало хто знає, що дівоче прізвище політика — Григян.

Майбутня політикиня закінчила середню школу № 75 у м. Дніпрі. А перед закінченням школи взяла прізвище матері — Телегіна. На той час вона виглядала, як і всі радянські школярі — у формі, з хустинками, комірцями та пишними білими бантами.

Юлія Тимошенко в юності

У мережі є також фото, на якому юна Юлія Тимошенко позує у темній сукні із гострим білим коміром та пишною короткою стрижкою. Виглядає вона на цьому фото дуже епічно.

Юлія Тимошенко в юності

У 1978 році Юлія Тимошенко вступила на факультет автоматики-телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. А вже наступного року вийшла заміж за Олександра Тимошенко і взяла його прізвище, за яким ми її тепер знаємо. Вже 1980 року вона народила дочку.

Тимошенко у молодості

У молодості Юлія Тимошенко, коли тільки-но прийшла в політику, була без коси. Вона носила темне волосся різної довжини — від каре до нижче плечей.

Тимошенко у молодості

Фірмова коса, яка стала головною фішкою в образі Юлії Тимошенко та додавала їй впізнаваності серед електорату, з’явилася у 2005 році. З того часу довгі роки політик не зраджувала собі з цією зачіскою, могли змінюватися лише відтінки волосся, а коса завжди залишалася. Вона стала справжнім символом та образом Тимошенко.

Тимошенко у молодості
Тимошенко з косою

Юлія Тимошенко зараз – уже без коси

Нині Юлії Тимошенко 63 роки і в останні роки вона відмовилася від образу з косою. Тепер політик віддає перевагу елегантним жіночним зачіскам і класичним укладкам. Іноді вона з’являється на людях то з розпущеним прямим волоссям, то з кокетливими кучерями і недбалими пасмами.

Юлія Тимошенко у Раді
Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

При цьому не можна не помітити, що Юлія Володимирівна дуже доглянута жінка і, швидше за все, користується послугами косметологів, а то й пластичних хірургів. Вона практично не старіє, а на її обличчі немає помітних зморшок чи вікових змін.

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, скільки йому років та чим він займається. Багато років у тіні дружини-політика.

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#Юлія Тимошенко #Політик #Фото в молодості