Без коси та уколів краси: як у молодості виглядала Юлія Тимошенко і яке у неї дівоче прізвище

Вона вже понад 20 років при владі та сильно змінилася за час своєї кар’єри

Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Вона розпочала свою кар’єру у 90-х, практично одразу після того, як Україна стала незалежною, і залишається при владі усі ці роки. Тимошенко часто змінювала стиль, проте найбільше запам’яталася українцям зачіскою з косою. Але так було не завжди.

"Телеграф" вирішив згадати, як Юлія Тимошенко виглядала в молодості, ще до стилю з косою та уколів краси.

Юлія Тимошенко в молодості — ось як вона виглядала

Юлія Тимошенко народилася у Дніпрі 27 листопада 1960 року, зараз їй 63 роки. Батько пішов із сім’ї, коли їй було три роки. Мало хто знає, що дівоче прізвище політика — Григян.

Майбутня політикиня закінчила середню школу № 75 у м. Дніпрі. А перед закінченням школи взяла прізвище матері — Телегіна. На той час вона виглядала, як і всі радянські школярі — у формі, з хустинками, комірцями та пишними білими бантами.

У мережі є також фото, на якому юна Юлія Тимошенко позує у темній сукні із гострим білим коміром та пишною короткою стрижкою. Виглядає вона на цьому фото дуже епічно.

У 1978 році Юлія Тимошенко вступила на факультет автоматики-телемеханіки Дніпропетровського гірничого інституту. А вже наступного року вийшла заміж за Олександра Тимошенко і взяла його прізвище, за яким ми її тепер знаємо. Вже 1980 року вона народила дочку.

У молодості Юлія Тимошенко, коли тільки-но прийшла в політику, була без коси. Вона носила темне волосся різної довжини — від каре до нижче плечей.

Фірмова коса, яка стала головною фішкою в образі Юлії Тимошенко та додавала їй впізнаваності серед електорату, з’явилася у 2005 році. З того часу довгі роки політик не зраджувала собі з цією зачіскою, могли змінюватися лише відтінки волосся, а коса завжди залишалася. Вона стала справжнім символом та образом Тимошенко.

Юлія Тимошенко зараз – уже без коси

Нині Юлії Тимошенко 63 роки і в останні роки вона відмовилася від образу з косою. Тепер політик віддає перевагу елегантним жіночним зачіскам і класичним укладкам. Іноді вона з’являється на людях то з розпущеним прямим волоссям, то з кокетливими кучерями і недбалими пасмами.

Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

При цьому не можна не помітити, що Юлія Володимирівна дуже доглянута жінка і, швидше за все, користується послугами косметологів, а то й пластичних хірургів. Вона практично не старіє, а на її обличчі немає помітних зморшок чи вікових змін.

Юлія Тимошенко. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, скільки йому років та чим він займається. Багато років у тіні дружини-політика.