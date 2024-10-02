Росія могла втратити ще один штурмовик Су-25 разом з пілотом: що про нього відомо

"Телеграф" дізнався, скільки коштує літак

У Росії ймовірніше розбився літак Су-25. Війська РФ використовують цей вид авіації у війні з Україною. Разом з цим міг загинути пілот.

Про це повідомляють росЗМІ. Український волонтер Сергій Стерненко також прокоментував подію.

"Здається, у росіян мінус 1 Су-25 з пілотом", — написав він, коментуючи допис російських ЗМІ.

Проте деталей та офіційного підтвердження поки що немає. Повітряні сили України також не коментували це.

Літак Су-25 — що відомо

Літальний апарат був створений в 70-х роках у СРСР для підтримки наземних військ. Перший політ літака відбувся у 1975 році. Згодом літак пройшов багато модифікацій і застосовувався у багатьох конфліктах, включаючи Афганістан, Чечню, та Ірак. Наразі Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн.

Штурмовик Су-25 може розвивати швидкість понад 900 кілометрів на годину, що дає змогу йому швидко долати великі відстані. Літак обладнаний різноманітною зброєю.

Він оснащується потужним комплексом озброєння – авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря". Всього на штурмовик може встановлюватися 32 види озброєнь. Літак оснащений різноманітними системами захисту, які дають можливість йому виживати в бойових умовах.

Водночас Су-25 можна збити різноманітною зброєю, зокрема:

зенітними ракетами з ПЗРК, такими як "Стріла", "Ігла", "Стінгер" та інші;

зенітними ракетами довгого і середнього радіуса дії, такими як С-75 "Двина", С-125 "Нептун", "Бук", "С-300" тощо;

авіаційними ракетами "повітря – повітря", наприклад Р-60, Р-73, AIM-9 "Сайдвайндер", AIM-7 "Спарроу" та іншими.

За даними Вікіпедії, з початку повномасштабного вторгнення захисники України могли знищити близько 30 російських штурмовиків Су-25.

До повномасштабного вторгнення в Україну, Росія мала 197 штурмовиків Су-25. Вартість нового Су-25 варіюється в залежності від конфігурації та постачання, але зазвичай вона становить близько $11-14 млн.

Раніше "Телеграф" писав, що на Краматорському напрямку воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр у середу, 28 серпня, вразили російський штурмовик СУ-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.