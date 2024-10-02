Россия могла потерять еще один штурмовик Су-25 вместе с пилотом: что о нем известно

"Телеграф" узнал, сколько стоит самолет

В России скорее разбился самолет Су-25. Войска РФ используют этот вид авиации в войне с Украиной. При этом мог погибнуть пилот.

Об этом сообщают РосСМИ. Украинский волонтер Сергей Стерненко также прокомментировал событие.

"Похоже, у россиян минус 1 Су-25 с пилотом", — написал он, комментируя сообщение российских СМИ.

Однако деталей и официального подтверждения пока нет. Воздушные силы Украины тоже не комментировали это.

Самолет Су-25 – что известно

Летательный аппарат был создан в 70-х годах в СССР для поддержки наземных войск. Первый полет самолета состоялся в 1975 году. Впоследствии самолет прошел много модификаций и применялся во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Ирак. Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран.

Штурмовик Су-25 может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния. Самолет оборудован всевозможным оружием.

Он оснащается мощным комплексом вооружения – авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух". Всего на штурмовике может устанавливаться 32 вида вооружений. Самолет оснащен разнообразными системами защиты, позволяющими ему выживать в боевых условиях.

В то же время Су-25 можно сбить разным оружием, в частности:

зенитными ракетами из ПЗРК, такими как "Стрела", "Игла", "Стингер" и другие;

зенитными ракетами длинного и среднего радиуса действия, такими как С-75 "Двина", С-125 "Нептун", "Бук", "С-300" и т.п.;

авиационными ракетами "воздух – воздух", например Р-60, Р-73, AIM-9 "Сайдвайндер", AIM-7 "Спарроу" и другими.

По данным Википедии, с начала полномасштабного вторжения защитники Украины могли уничтожить около 30 российских штурмовиков Су-25.

До полномасштабного вторжения в Украину Россия имела 197 штурмовиков Су-25. Стоимость нового Су-25 варьируется в зависимости от конфигурации и поставки, но обычно составляет около $11-14 млн.

Ранее "Телеграф" писал, что на Краматорском направлении воины подразделения ПВО 28-й ОМБр в среду, 28 августа, поразили российский штурмовик СУ-25, пытавшийся вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны.