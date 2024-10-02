Россия могла потерять еще один штурмовик Су-25 вместе с пилотом: что о нем известно
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"Телеграф" узнал, сколько стоит самолет
В России скорее разбился самолет Су-25. Войска РФ используют этот вид авиации в войне с Украиной. При этом мог погибнуть пилот.
Об этом сообщают РосСМИ. Украинский волонтер Сергей Стерненко также прокомментировал событие.
"Похоже, у россиян минус 1 Су-25 с пилотом", — написал он, комментируя сообщение российских СМИ.
Однако деталей и официального подтверждения пока нет. Воздушные силы Украины тоже не комментировали это.
Самолет Су-25 – что известно
Летательный аппарат был создан в 70-х годах в СССР для поддержки наземных войск. Первый полет самолета состоялся в 1975 году. Впоследствии самолет прошел много модификаций и применялся во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Ирак. Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран.
Штурмовик Су-25 может развивать скорость более 900 километров в час, что позволяет ему быстро преодолевать большие расстояния. Самолет оборудован всевозможным оружием.
Он оснащается мощным комплексом вооружения – авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух". Всего на штурмовике может устанавливаться 32 вида вооружений. Самолет оснащен разнообразными системами защиты, позволяющими ему выживать в боевых условиях.
В то же время Су-25 можно сбить разным оружием, в частности:
- зенитными ракетами из ПЗРК, такими как "Стрела", "Игла", "Стингер" и другие;
- зенитными ракетами длинного и среднего радиуса действия, такими как С-75 "Двина", С-125 "Нептун", "Бук", "С-300" и т.п.;
- авиационными ракетами "воздух – воздух", например Р-60, Р-73, AIM-9 "Сайдвайндер", AIM-7 "Спарроу" и другими.
По данным Википедии, с начала полномасштабного вторжения защитники Украины могли уничтожить около 30 российских штурмовиков Су-25.
До полномасштабного вторжения в Украину Россия имела 197 штурмовиков Су-25. Стоимость нового Су-25 варьируется в зависимости от конфигурации и поставки, но обычно составляет около $11-14 млн.
Ранее "Телеграф" писал, что на Краматорском направлении воины подразделения ПВО 28-й ОМБр в среду, 28 августа, поразили российский штурмовик СУ-25, пытавшийся вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны.