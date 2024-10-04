Цю фразу всі чули, та мало хто скаже, про що вона: "перейти Рубікон" – що це означає українською

Яка історична подія стала символом безповоротних рішень у багатьох мовах світу

Майже кожен чув фразу "перейти Рубікон", але не всі знають, що вона означає. Насправді ж за нею стоїть реальна історична подія, яка змінила хід античної історії.

"Телеграф" розповідає, як одне рішення може перетворитися на універсальний символ рішучості та незворотних змін. Що означає та звідки походить вислів "перейти Рубікон"

Історичний контекст

Рубікон – це невелика річка на півночі Італії, яка в часи Римської республіки служила кордоном між Італією та провінцією Галлія. За римським законом, воєначальник, який перетинав цю річку з військом, автоматично ставав ворогом держави.

Доленосне рішення Цезаря

У 49 році до нашої ери Юлій Цезар опинився перед складним вибором. Римський сенат наказав йому розпустити армію та повернутися до Риму як приватній особі. Цезар розумів, що це означатиме кінець його політичної кар'єри і можливе вигнання.

Після довгих роздумів, 10 січня 49 року до н.е., Цезар прийняв рішення, яке змінило історію: він перетнув Рубікон зі своїми легіонами. За переказами, перетинаючи річку, він вимовив фразу "alea iacta est" ("жереб кинуто").

Цей крок призвів до початку громадянської війни в Римі, яка призвела до падіння Римської республіки. Як наслідок, була створена Римська імперія, а Цезар перетворився на одноосібного правителя Риму.

Сучасне значення вислову

Сьогодні "перейти рубікон" означає:

прийняти доленосне рішення,

зробити крок, після якого немає вороття,

наважитися на радикальні зміни,

взяти на себе відповідальність за серйозний вчинок.

Приклади вживання

"Коли я подав заяву про звільнення, то зрозумів, що перейшов свій Рубікон".

"Підписання цього контракту стало для компанії переходом Рубікону".

"Переїзд до іншої країни став для неї справжнім Рубіконом".

Сьогодні фраза "перейти Рубікон" існує в багатьох мовах світу. Цей вислів і досі залишається актуальним, нагадуючи нам про важливість наших рішень та їхні наслідки.

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