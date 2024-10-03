Мало хто чув ці аналоги: як українською правильно сказати "натощак"

Слово "натощак" є російською калькою і її краще не використовувати

Багато українців продовжують використовувати русизми, часто не знаючи точних українських аналогів. Наприклад, мало хто чув, як правильно сказати "натощак", а виявляється, є кілька варіантів перекладу цього слова.

У матеріалі Ukr-mova зазначено, що слово "натощак" є калькою. А щоб українська мова була чистою та красивою, від російських слів необхідно позбавлятися.

Як українською буде слово "натощак"?

Замість цього слова українці можуть використовувати такі аналоги, як "натще", "нащесерце", "не попоївши" або "на порожній шлунок". Ці слова будуть правильнішими, щоб висловити свою думку. Наприклад: "Вживання кави натщесерце може заподіяти шкоду".

А слово "натощак" не є українським, воно прийшло зі старослов’янської мови: "тощь" — порожнистий, порожній всередині. Згодом додалися приставка та суфікс. Вийшло "на пустой желудок, до приема пищи".

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