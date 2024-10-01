Вісім з десяти українців не знають, що означає фраза "накрити мокрим рядном"

Розбираємо вислів "накрити мокрим рядном"

Українська мова багата на яскраві та образні вислови, які часто ставлять у глухий кут не лише іноземців, а й самих українців. Одним з таких колоритних фразеологізмів є вислів "накрити мокрим рядном".

Проте мало хто насправді знає, що ж він означає. "Телеграф" знайшов тлумачення цього фразеологізму.

Значення фразеологізму

Фразеологізм "накрити мокрим рядном" означає раптово накинутися на когось із докорами, звинуваченнями, докучливими розпитуваннями. Цей вислів використовують, коли хочуть описати ситуацію, в якій людину несподівано та агресивно критикують або звинувачують.

Сьогодні цей фразеологізм можна почути та в розмовній мові, та найчастіше його вживають в літературі та публіцистиці. Наприклад:

"Іван Петрович до секретаря, а секретар — мокрим рядном на Івана Петровича" (Панас Мирний, I, 1954, 156);

"Батько знов накрив її мокрим рядном. — І де ти в іродового батька волочишся!" (І. Нечуй-Левицький).

Синоніми та схожі вислови

В українській мові є кілька схожих за значенням фразеологізмів:

насісти як сороки на орла;

прилипнути як смола;

учепитися як реп'ях.

Як бачимо, фразеологізм "накрити мокрим рядном" — це яскравий приклад образності української мови. Він відображає народну мудрість та спостережливість, передаючи складне поняття через простий, але влучний образ.

Раніше телеграф розповідав, що означає фразеологізм "закрутити веремію". Це завдання є навіть в НМТ.