Не "пішли": як правильно запросити кудись людину українською

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Все більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають опановувати державну. Проте у декого все ще виникають труднощі.

Люди часто роблять помилку, спонукаючи когось до дії, наприклад, запрошуючи когось на каву. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

За його словами, у цьому випадку часто вживають слово "пішли". Проте правильна форма спонукання до дії буде – "ходімо".

"Пішли – це форма минулого часу: що зробили? Зрізали, подивилися, зайшли, пішли. Ці форми позначають дію, що вже відбулася", — підкреслив Авраменко.

Мовознавець зазначив, що спонукати до дії треба, використовуючи наказовий спосіб дієслова. Воно повинно мати закінчення "–мо": зріжмо, подивімося, зайдімо, ходімо.

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