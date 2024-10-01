Мобілізація, податки, тарифи "Нової пошти" і не тільки: які нововведення чекають на українців з 1 жовтня

Нового досить багато

У жовтні на українців чекає низка змін. Зокрема, вони стосуватимуться тарифів, мобілізації, податків і не лише.

"Телеграф" нагадує, які нововведення набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року. Вони торкнуться різних сфер життя.

Тарифи

У жовтні розпочинається опалювальний сезон і суми у платіжках українців зростуть. У зв’язку з цим для домогосподарств, які опалюють приміщення електроустаткуванням (електричні котли, електропечі, електропанелі) та використовують не більше 2000 кВт на місяць, почне діяти пільговий тариф на світло – 2,64 грн/кВт-год. Він діятиме до 1 квітня 2025 року.

Водночас, тариф на газ для побутових споживачів з 1 жовтня не зміниться. Тобто українці платитимуть за блакитне паливо, як і влітку.

Посилення мобілізації

В Україні з 1 жовтня 2024 року вкотре посилять мобілізацію. Повістки будуть надсилати поштою. За розсилку "листів щастя" відповідає "Укрпошта". Насамперед вони прийдуть чоловікам, які оновили дані через "Резерв+".

Крім того, рекрутинг стане можливим у "Резерві+". У жовтні почне працювати онлайн-сервіс для добровольців та людей, які не хотіли бути мобілізованими через ТЦК. Також офіційно заборонять мобілізацію обмежено придатних до 25 років.

Підвищення податків

В Україні з 1 жовтня 2024 року суттєво зростуть податки. Зросте військовий збір, податок на прибуток банків за 2024 рік встановлюється у розмірі 50%. З іншого боку, податку з прибутку небанківських фінансових установ (крім страхових) встановлюється лише на рівні 25%.

Зростання тарифів "Нової пошти" та "Укрпошти"

Тарифи з 1 жовтня підняли два найпопулярніші поштові сервіси в Україні — "Нова пошта" та державна "Укрпошта". Зміни НП торкнуться відправлення посилок, документів та вантажів. У середньому тарифи зростуть на 10 гривень, а "Укрпошта" змінює вартість поштових марок, маркованих конвертів та карток. Тепер вони продаватимуться з урахуванням ПДВ за ставкою 20%.

Ліміти для переказів з картки на карту

З 1 жовтня набувають чинності ліміти на P2P-перекази (перекази з картки на карту). Максимальна сума переказів для фізичних осіб складатиме 150 000 гривень на місяць. Це обмеження діятиме протягом пів року і стосується лише вихідних переказів по всіх рахунках клієнта, відкритих в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Виплати за "Національним кешбеком"

З 1 жовтня українці матимуть змогу отримувати виплати за програмою Національного кешбеку "Зроблено в Україні". Гроші, які покупці накопичували з 1 вересня, купуючи українські товари зі спеціальним маркуванням, можна буде отримати до 20 жовтня.

Програма поширюється на товари українського виробництва, виробники яких беруть участь у ній. Українцям налічуватиметься 10% кешбеку від ціни за придбання таких товарів. Максимально накопичити на місяць можна до 3000 гривень.

Як повідомляв "Телеграф", у жовтні 2024 року українці востаннє переведуть стрілки годинника. Коли це треба буде зробити і чому багато хто не задоволений рішенням ВР із цього приводу.