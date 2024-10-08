Мобілізація чоловіків 50+ все ж таки можлива? У ТЦК назвали умови

Процедура повністю прозора

Прямої заборони на мобілізацію військовозобов'язаних у 50-60 років в Україні немає. Тому люди цієї категорії можуть бути призвані не тільки за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Главреду". За його словами, мобілізація людей у віці 50-60 років повністю прозора.

Тому призов таких військовозобов'язаних здійснюється за письмовою згодою військових частин спеціальним мобілізаційним розпорядженням і стосується переважно підрозділів, які не мають спеціальних вимог до цих осіб.

"Тобто не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту", — каже Монукало.

Він наголошує, що такі особи обов'язково проходять ВЛК для визначення придатності. Після визнання їх придатності, з ними працюють рекрутери відповідних частин та проводяться співбесіди у ТЦК. І вже за результатами цих процесів їм оформлюють відношення до частини та призначають відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, а в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, щоб людина розуміла, що вона до іншої частини чи на іншу спеціальність не піде", — додав Сергій Монукало.

Раніше "Телеграф" писав, як виявляють військовозобов'язаних, які не оновили дані. У ТЦК розповіли подробиці процедури.