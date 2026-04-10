Об Росію витерли ноги: у РФ скиглять про "грабіж" у фігурному катанні
Росіян пустили на Олімпіаду як виняток
Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова розкритикувала Міжнародний союз ковзанярів (ISU). ISU не поспішає повертати у міжнародний спорт російських юніорів.
Що потрібно знати
- ISU відклав питання допуску юних російських фігуристів
- Тарасова критикує організацію
- У мережі прокоментували ситуацію
Відповідний коментар Тарасової наводить sovsport.ru. За її словами, об Росію продовжують витирати ноги.
Невизначеність перед новим сезоном? Вже немає жодних сил чекати на їхні рішення. І слів немає, щоб описати дії ISU. Просто витирають ноги об наших юніорів та дорослих.
Ціле покоління найталановитіших фігуристів ніколи навіть не змагалося на міжнародному рівні. Дітей що їм заважає допустити? Підлий грабунок якийсь.
У мережі сміються зі слів Тарасової. Користувачі зазначили, що Тетяна й досі нібито не розуміє, чому Росія відсторонена від міжнародного фігурного катання. Санкції було накладено на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували. Тарасова неодноразово критикувала ISU за санкції проти Росії.