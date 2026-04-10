Трамп прорахувався? Як війна в Ірані вилізе боком США, розповів Безсмертний

Білий дім розраховував на швидку операцію, як у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп, розпочавши війну з Іраном, пішов хибним шляхом. Адже завершити цей конфлікт самотужки йому навряд чи вдасться.

Як каже політик, присутність фігури Трампа робить подібні проблеми (війну в Ірані та переговори про зупинку вогню — ред.) нерозв'язуваними. Якщо подивитися на історію розвитку подій на Близькому Сході, у Південній Азії, то подібні питання вирішувалися тільки шляхом створення великих коаліцій — від півтора десятка до тридцяти дев’яти країн, як це було під час проведення операцій в Іраку, Афганістані.

"Для США, хоч і потужної у військовому плані держави, це питання непідйомне. І те, що Трамп розпочав операцію, серйозно не обговоривши її і не провівши підготовку з партнерами по НАТО, — це вже свідчило, що він йде хибним шляхом", — каже Безсмертний.

Він пояснює, що мета-мінімум була — нанести якнайбільшу шкоду мілітарній системі Ірану, а максимум — спричинити внутрішній підйом опозиції і зміну системи. Створення світської держави Іран.

Трампу вдалось досягти мінімальної мети, але на цьому треба було зупинитись. Втім подальші дії США вказують на те, що Білий дім захотів отримати нафтові запаси Ірану. Швидкий та легкий успіх у Венесуелі дав Трампу хибну уяву, що таким чином він може підпорядкувати Іран. Але ситуація обернулась іншим боком, це було зрозуміло ще на старті, коли Тегеран почав атакувати сусідні держави.

"Трамп одразу почав апелювати до союзників по НАТО. Але ти ж з ними не обговорював це питання. Раніше він не звертався за допомогою до цих держав. Але, потрапивши в капкан, він почав шукати винного. Ну, а хто винний? Найближчий партнер, з яким він не збирався нічого проговорювати", — каже політик.

Безсмертний додає, що для Трампа це може завершитися його особистою політичною катастрофою, яка торкнеться безпосередньо Штатів. По суті світ може стати свідком унікального явища — політичної кризи в США. І, схоже, до цього все і йде.

"Чим може завершитися? Треба розглядати декілька варіантів, починаючи з того, що треба повертатися до теми формування коаліції для проведення операції. Хто це буде ініціювати? Це могли б робити європейці: Макрон, Стармер, Мерц, Мелоні. Відпрацьовувати всі складові операції, погоджувати і працювати разом з Ізраїлем і Україною. Бо без цих двох учасників уже не обійтися, тому що, окрім України й Ізраїлю, мало хто має досвід розуміння ситуації. Але самооцінка і зверхність, з якою Штати ставляться до всього світу, зокрема і до України, не дає їм можливості зробити крок назустріч і попросити допомоги. А її треба вже просити. Тому присутність Трампа робить фактично нездоланним цей бар’єр", — резюмує дипломат.

