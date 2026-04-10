На пляжах яблуку не було, де впасти. Як змінилась легендарна Кирилівка за часи окупації (фото, відео)

Серед найпопулярніших курортів Азовського моря до російської окупації у 2022 році була й Кирилівка. Тут щороку відпочивало майже 1,5 млн туристів.

"Телеграф" покаже, як раніше виглядав відомий курорт Запорізької області та що з ним сталось зараз. Зауважимо, що окупували Кирилівку у лютому 2022 року.

З того часу усі курортні сезони зупинились, а бази та пляжі поступово перетворились на пустирі. Популярність відпочинку в Кирилівці була обумовлена її розташування, адже вона знаходиться на двох косах Федотовій та Пересипі. До 2022 року тут успішно працював дельфінарій, сотні баз відпочинку, аквапарк та парк атракціонів.

Кирилівка до окупації

Як видно на фото та відео, влітку на пляжах буквально не було, де яблуку впасти. Досить часто туристи прокидались з самого ранку та займали найкращі місця на пляжі, адже після 9:00 усе узбережжя було усіяне людьми. Серед курортних розваг були популярні дитячі надувні гірки, катання на "банані" тощо. Якщо вдень пляжі ломились від туристів, то ввечері центр Кирилівки нагадував якийсь мегаполіс.

Місця у більшості закладів розлітались як гарячі пиріжки, а на атракціони стояли довгі черги. Втім з 2022 все змінилось. За роки окупації місто перетворилось з курортної легенди на пустирі та розвалини. Пляжі дедалі більше стають дикими, атракціони давно поіржавіли і небезпечні для життя. А людей на вулицях з кожним роком дедалі менше.

