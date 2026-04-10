Суд у Львові відмовив у мировій угоді щодо житла для військових, — ЗМІ

Суддя Західного апеляційного господарського суду Оксана Скрипчук відмовилася затвердити мирову угоду між ОК "ЖБК "Наш Львів" та Львівською міською радою, яка передбачала будівництво житла для військових і сімей загиблих. Про це повідомляє видання Leopolis News з посиланням на ГО "Українська спілка учасників бойових дій "БУК".

Зокрема, йдеться про проєкт забудови на вул. Під Голоском у Львові, де більшість квартир планували передати українським захисникам — частину безоплатно, частину — за собівартістю.

Як пише Leopolis News, раніше суд першої інстанції визнав недійсним договір оренди землі між кооперативом і міськрадою. Під час апеляції сторони досягли компромісу та уклали мирову угоду. Вона передбачала, зокрема, передачу частини квартир військовим і родинам загиблих, збереження оренди земельної ділянки на 10 років, завершення будівництва до 2030 року, а також фінансовий внесок у розвиток інфраструктури району.

Втім, 8 квітня 2026 року суд відмовився затвердити цю угоду та залишив чинним попереднє рішення. Таким чином, будівництво житла для військових фактично опинилося під загрозою.

"Однак попри досягнутий компроміс між сторонами, суддя відмовилась її затверджувати. Вона залишила без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким договір оренди землі визнавався недійсним, таким чином фактично позбавивши військовослужбовців житла", — пише Leopolis News.

Українські захисники, члени кооперативу, зауважують, що такі дії судді є дивними, адже нещодавно в майже ідентичній справі Оксана Скрипчук ухвалила протилежне рішення.

Водночас, як пише Leopolis News, відповідно до відкритих даних, Оксана Скрипчук задекларувала значні доходи та активи, походження яких викликає запитання у представників кооперативу.

Військові закликають уповноважені органи, зокрема Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро України, перевірити походження цих активів і, у разі встановлення порушень, ініціювати визнання їх необґрунтованими та стягнення в дохід держави.