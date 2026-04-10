Рус

Одесу заллє дощами на Великдень? Які ще "сюрпризи" чекати від погоди

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Похолодання триватиме кілька днів

Одесу на Великдень, що відзначається 12 квітня, накриє холодна погода. Стовпчики термометрів будуть нижче 10 градусів, а також можливі дощі.

Про це свідчать дані погодного радара pogodairadar. Згідно з його прогнозом, температура на Великдень в Одесі буде в межах 6-10 градусів. Можливі дощі та похмура погода.

Погода в Одесі
Схожу думку публікує "Укргідрометцентр". Його фахівці прогнозують прохолодну погоду на свято — +3+5 градусів уночі та +10+12 вдень. Можлива мінлива хмарність з дощами.

Погода в Одесі
Похолодання у квітні через циклони

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у другій декаді квітня очікується зміна погодних умов – на Україну насунуться холодні повітряні маси з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі вона опускатиметься до близько 0 градусів, вдень становитиме +8…+13 °C, дещо тепліше буде на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода. У цей період можливі короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Прогноз середньої температурної аномалії на території Європи у квітні 2026 р. за даними чисельної моделі CFS
Теги:
#Одеса #Погода #Великдень