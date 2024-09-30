Якою буде мобілізація у жовтні та як оформити відстрочку правильно

Загалом "бронь" можуть отримати понад 20 категорій громадян

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, однак деякі українці мають право на відстрочку від призову. Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, змінив правила щодо отримання відстрочки.

У ст. 23 Закону № 3543 наведено перелік категорій громадян, які є військовозобов'язаними, але не підлягають мобілізації. До списку входять 23 категорії.

Згідно з новими положеннями, відстрочку можуть отримати військовозобов'язані, що належать до деяких із них:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на термін 6 — 12 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю.

Також право на відстрочку мають студенти, науковці та викладачі, що працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки; особи, чиї близькі загинули під час проведення АТО або внаслідок війни з Росією.

Порядок отримання відстрочки

Щоб отримати відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і подати наступні документи:

заява за новою формою;

за новою формою; документи, що підтверджують право на відстрочку (наприклад, свідоцтва про народження дітей, медичні довідки, документи про інвалідність, копії трудових договорів тощо).

Документи розглядає спеціальна комісія при ТЦК та СП. Строк розгляду заяви становить до 7 днів, проте він може бути продовжений у разі необхідності отримання додаткової інформації.

Після розгляду комісією військовозобов'язаний отримує довідку про відстрочку або письмову відмову. Якщо відстрочка надається, відповідні відомості вносяться до військово-облікового документа. У разі відмови громадянин має право оскаржити рішення в судовому порядку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оформити відстрочку, якщо не став на військовий облік. Юрист пояснив, чому чоловік спочатку повинен стати на облік у ТЦК.