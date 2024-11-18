Вы и не догадывались, что злоупотребляете многословием: как говорить коротко и по сути на украинском
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Многословие стало настоящей эпидемией современного общения
Задумывались ли вы, почему некоторые люди используют десять слов там, где достаточно двух? Это явление называется многословием – языковой избыточностью, которая загромождает нашу речь и усложняет понимание.
Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения. "Телеграф" рассказывает, как избавиться от этого изъяна.
Почему мы "многословим"?
Существует несколько причин:
- неуверенность в собственных мыслях,
- желание казаться умнее,
- недостаточное знание языка,
- привычка использовать канцеляризмы,
- страх выразиться слишком просто.
Рассмотрим типичные примеры многословия и их правильные соответствия:
- Викликати негативний вплив – негативно впливати;
- У більшості випадків – здебільшого;
- У найближчому майбутньому – незабаром;
- Мешканці сільської місцевості – селяни;
- Посідати домінуючу позицію – переважати.
Как избежать многословия – практические советы
- Избегайте канцеляризмов: вместо "здійснювати контроль" лучше сказать "контролювати".
- Используйте активные глаголы: вместо "проводити дослідження" – "досліджувати".
- Ищите точные слова: одно меткое слово часто заменяет целый оборот.
- Перечитывайте написанное: удаляйте все лишнее, что не несет смысловой нагрузки.
Четкая и понятная речь не только экономит время, но и делает общение более эффективным. Помните: короткие и точные фразы лучше передают мысль, чем длинные многословные конструкции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке избежать так называемых плеоназмов. Они также добавляют лишние слова, не несущие дополнительной смысловой нагрузки.