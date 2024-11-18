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Вы и не догадывались, что злоупотребляете многословием: как говорить коротко и по сути на украинском

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Стилистика украинского языка
Стилистика украинского языка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многословие стало настоящей эпидемией современного общения

Задумывались ли вы, почему некоторые люди используют десять слов там, где достаточно двух? Это явление называется многословием – языковой избыточностью, которая загромождает нашу речь и усложняет понимание.

Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения. "Телеграф" рассказывает, как избавиться от этого изъяна.

Почему мы "многословим"?

Существует несколько причин:

  • неуверенность в собственных мыслях,
  • желание казаться умнее,
  • недостаточное знание языка,
  • привычка использовать канцеляризмы,
  • страх выразиться слишком просто.

Рассмотрим типичные примеры многословия и их правильные соответствия:

  • Викликати негативний вплив – негативно впливати;
  • У більшості випадків – здебільшого;
  • У найближчому майбутньому – незабаром;
  • Мешканці сільської місцевості – селяни;
  • Посідати домінуючу позицію – переважати.

Как избежать многословия – практические советы

  1. Избегайте канцеляризмов: вместо "здійснювати контроль" лучше сказать "контролювати".
  2. Используйте активные глаголы: вместо "проводити дослідження" – "досліджувати".
  3. Ищите точные слова: одно меткое слово часто заменяет целый оборот.
  4. Перечитывайте написанное: удаляйте все лишнее, что не несет смысловой нагрузки.

Четкая и понятная речь не только экономит время, но и делает общение более эффективным. Помните: короткие и точные фразы лучше передают мысль, чем длинные многословные конструкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке избежать так называемых плеоназмов. Они также добавляют лишние слова, не несущие дополнительной смысловой нагрузки.

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