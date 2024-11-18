Вы и не догадывались, что злоупотребляете многословием: как говорить коротко и по сути на украинском

Многословие стало настоящей эпидемией современного общения

Задумывались ли вы, почему некоторые люди используют десять слов там, где достаточно двух? Это явление называется многословием – языковой избыточностью, которая загромождает нашу речь и усложняет понимание.

Многословие – это неоправданное нагромождение слов, нарушающее четкость и структуру выражения. Часто это случается, когда говорящий не может найти точного слова и пытается "обойти" его несколькими другими. Результат – громоздкие конструкции, затуманивающие содержание сообщения. "Телеграф" рассказывает, как избавиться от этого изъяна.

Почему мы "многословим"?

Существует несколько причин:

неуверенность в собственных мыслях,

желание казаться умнее,

недостаточное знание языка,

привычка использовать канцеляризмы,

страх выразиться слишком просто.

Рассмотрим типичные примеры многословия и их правильные соответствия:

Викликати негативний вплив – негативно впливати;

У більшості випадків – здебільшого;

У найближчому майбутньому – незабаром;

Мешканці сільської місцевості – селяни;

Посідати домінуючу позицію – переважати.

Как избежать многословия – практические советы

Избегайте канцеляризмов: вместо "здійснювати контроль" лучше сказать "контролювати". Используйте активные глаголы: вместо "проводити дослідження" – "досліджувати". Ищите точные слова: одно меткое слово часто заменяет целый оборот. Перечитывайте написанное: удаляйте все лишнее, что не несет смысловой нагрузки.

Четкая и понятная речь не только экономит время, но и делает общение более эффективным. Помните: короткие и точные фразы лучше передают мысль, чем длинные многословные конструкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке избежать так называемых плеоназмов. Они также добавляют лишние слова, не несущие дополнительной смысловой нагрузки.