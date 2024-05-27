"Масло масляне" або "вільна вакансія": як в українській мові уникнути так званих плеоназмів

Плеоназми лише додають зайві слова

Багато українців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали спілкуватися українською мовою. Подеколи, через брак знань та досвіду, чимало людей у своєму повсякденному мовленні використовують так звані плеоназми — тобто вживають разом два однакових за значенням слова.

"Телеграф" зробив добірку найбільш поширених плеоназмів в українській мові. Ознайомтеся, щоб більше не робити лексичних помилок, на кшталт "масло масляне".

Більш новіший → Новіший

Плеоназм: "Більш новіший" містить два порівняльні ступені, тож правильно: "Новіший".

Вільна вакансія → Вакансія

Плеоназм: "Вакансія" вже означає "вільна посада", а отже правильно: "Вакансія".

Внутрішній інтер'єр → Інтер'єр

Плеоназм: "Інтер'єр" вже означає "внутрішнє оформлення". Правильно: "Інтер'єр".

Головний акцент → Акцент

Плеоназм: "Акцент" вже означає "основний наголос". Правильно просто "акцент".

Знову повторити → Повторити

Плеоназм: "Повторити" вже означає "зробити знову". Правильно просто "повторити".

Основний базис → Базис

Плеоназм: "Базис" вже означає "основу". Правильно: "Базис".

Особистий власний → Власний або Особистий

Плеоназм: Обидва слова означають "що належить певній особі". Правильно: "Власний" або "Особистий".

Пам'ятний сувенір → Сувенір

Плеоназм: "Сувенір" вже має значення "річ на пам'ять". Правильно: "Сувенір".

Перша прем'єра → Прем'єра

Плеоназм: "Прем'єра" вже означає "перший показ". Правильно: "Прем'єра".

План на майбутнє → План

Плеоназм: "План" вже передбачає "майбутні дії". Правильно: "План".

Підняти вгору → Підняти

Плеоназм: "Підняти" вже означає "перемістити вгору". Правильно: "Підняти".

Повна монополія → Монополія

Плеоназм: "Монополія" вже означає "повне володіння". Правильно: "Монополія".

Спільна співпраця → Співпраця

Плеоназм: "Співпраця" вже означає "спільну діяльність". Правильно: "Співпраця".

Тимчасовий феномен → Феномен

Плеоназм: "Феномен" може бути як тимчасовим, так і постійним. Правильно: "Феномен".

Ці приклади допоможуть вам уникати зайвих слів у мовленні, роблячи вашу мову більш точною і стислою. Пам’ятайте, плеоназми додають зайві слова, які не несуть додаткового смислового навантаження. Їх використання лише спотворює мову, надаючи їй надмірну пишність або непотрібну складність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно писати українською мовою "священник". Нещодавно закінчився п’ятирічний перехід до нового правопису і деякі норми змінилися.