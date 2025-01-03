Не наділений правом втручатися? Нацбанк відмежувався від продажу "ПриватБанком" порту "Боріваж"

У період безвладдя державний банк завдає державі мільярдних збитків

На сайті СЕТАМ 23.12.24 року "ПриватБанк" провів аукціон з продажу кредитів ТОВ "Боріваж", під які, власне, і передано в заставу порт "Боріваж". Попри численні судові справи та заборони, явну гру в піддавки з Коломойським І.В. та Боголюбовим Г.Б., "ПриватБанк" все ж таки продав кредити ТОВ "Боріваж" за найнижчою ймовірною ціною — 2 млрд грн.

Дивний аукціон передбачав зниження вартості лота, та в ньому взяв участь лише один учасник, тож результат був зрозумілий заздалегідь. Тим самим, як вже раніше повідомляв колишній акціонер "ПриватБанку" Олексій Мартинов, державі було завдано збитків у розмірі не менше 3 млрд грн.

ЗМІ також шириться інформація про те що викуп кредитів було здійснено структурами Сергія Тігіпка за сприяння його колишньої підлеглої та нинішньої тимчасової керівниці "ПриватБанку" Лариси Чернишової.

Через значний розголос і спірність проведеного аукціону журналісти "Телеграфу" звернулися із відповідним запитом до Національного банку України. На цей запит НБУ відповів, що не втручається у справи державних банків і йому нічого не відомо про будь-які стратегії стягнення збитків із Коломойського І.В. та Боголюбова Г.Б.

"Враховуючи те, що відповідно до статей 1 та 7 Закону України "Про національний банк України", функція банківського нагляду є чи не найголовнішою функцією НБУ, дуже дивно, що останній вважає, що він не повинен ніяк реагувати на ситуацію, коли державний банк під час відсутності новопризначеного голови правління (тобто в період явного безвладдя) наполегливо завдає державі збитки на мільярди гривень, захищаючи інтереси Коломойського І.В. та Боголюбова Г.Б.", — заявив у коментарі "Телеграфу" колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" Олексій Мартинов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж".