Не наделен правом вмешиваться? Нацбанк отмежевался от продажи "ПриватБанком" порта "Бориваж"

В период безвластия государственный банк наносит государству миллиардный ущерб

На сайте СЕТАМ 23.12.24 года "ПриватБанк" провел аукцион по продаже кредитов ООО "Бориваж", под которые, собственно, и передан в залог порт "Бориваж". Несмотря на многочисленные судебные дела и запреты, явную игру в поддавки с Коломойским И.В. и Боголюбовым Г.Б., "ПриватБанк" все же продал кредиты ООО "Бориваж" по самой низкой возможной цене — 2 млрд грн.

Странный аукцион предусматривал снижение стоимости лота, и в нем принял участие только один участник, поэтому результат был понятен заранее. Тем самым, как уже ранее сообщал бывший акционер "ПриватБанка" Алексей Мартынов, государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.

В СМИ также ширится информация о том, что выкуп кредитов был осуществлен структурами Сергея Тигипко при содействии его бывшей подчиненной и нынешней временной руководительницы "ПриватБанка" Ларисы Чернышевой.

В связи со значительной оглаской и спорностью проведенного аукциона журналисты "Телеграфа" обратились с соответствующим запросом в Национальный банк Украины. На этот запрос НБУ ответил, что не вмешивается в дела государственных банков и ему ничего не известно о каких-либо стратегиях взыскания убытков с Коломойского И.В. и Боголюбова Г.Б.

"Учитывая то, что в соответствии со статьями 1 и 7 Закона Украины "О национальном банке Украины", функция банковского надзора является едва ли не самой главной функцией НБУ, очень странно, что последний считает, что он не должен никак реагировать на ситуацию, когда государственный банк в период отсутствия новоназначенного главы правления (т. е. в период явного безвластия) настойчиво наносит государству ущерб на миллиарды гривен, защищая интересы Коломойского И.В. и Боголюбова Г.Б.", — заявил в комментарии "Телеграфу" бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк" Алексей Мартынов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что НАБУ возбудило дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов порта "Бориваж".