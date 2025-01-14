Українці скаржаться на тариф для пенсіонерів від "Київстару"

У компанії відреагували на критию з боку абонентів

Мобільний оператор "Київстар" пропонує привабливий пільговий тариф для пенсіонерів. Однак підключити його можна лише у фірмовому магазині, який клієнт має відвідати особисто.

На це звернули увагу користувачі соцмережі та почали критикувати "Київстар" за такий підхід. Адже не кожен мешканець села чи віддаленого населеного пункту має змогу дістатися до міста та підключити пільговий пакет.

Йдеться про пакет "LOVE UA Комфорт", який можуть оформити люди, старші за 60 років, та люди з інвалідністю. Пакет включає в себе 6 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на "Київстар" і 60 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні.

Коштує такий пакет 140 гривень на місяць.

Однак користувачі соцмережі звернули увагу на те, що оформити такий тарифний план можна лише уклавши контракт у магазині "Київстар". Для цього пенсіонеру чи людині з інвалідністю необхідно особисто прийти у торгову точку та показати паспорт.

Це також може зробити родич абонента за наявності довіреності, яка коштує близько 1000 гривень.

Такий "комфортний" пакет для пенсіонерів обурив українців, і вони наголосили на тому, що "це знущання над старшими людьми".

У компанії пообіцяли подумати над тим, як зробити оформлення цього тарифного плану більш комфортним для їхніх абонентів.

"Прикро, що у вас склалося таке негативне враження. Передамо вашу пропозицію", — написали представники компанії у відповідь на один із коментарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні тарифи на мобільний та широкосмуговий зв’язок залишаються одними з найнижчих серед сусідніх держав.