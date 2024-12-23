"Київстар" закрив частину популярних тарифів: дізнайтесь, скільки платитимете ви

Є один важливий нюанс

З 19 грудня мобільний оператор закрив низку своїх тарифів, але тільки для нових абонентів. Для постійних клієнтів вони продовжать діяти, лише зі зміненими назвами.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Там зазначили, що тепер закриті такі тарифи: "Все разом Наснага", "Все разом Перевага", "Дім", "Удача".

Ці тарифи отримали нові назви для старих користувачів: "Все разом Наснага 2024", "Все разом Перевага 2024" і т.д.

"Крім того, абонентам доступні спеціальні пропозиції. Наприклад, акція Легкий старт, яка дозволяє новим користувачам тарифів "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" та "Дім" оплачувати лише 200 грн/міс у перші 3 місяці користування. А при підключенні до тарифів "Удача", "Оберіг Рік", "Все разом Наснага", "Все разом Перевага" активується пропозиція "Спробуй Гігабіт" – ознайомлювальний доступ до швидкості до 1 Гбіт/с за 3 місяці без додаткової плати" – йдеться у повідомленні.

Водночас з 20 грудня компанія змінила вартість частини тарифів.

"В оновлених тарифах ми надамо абонентам більше послуг: додаткові гігабайти мобільного інтернету, хвилини для дзвінків на інші мережі, а також можливість підключати додаткові Суперсили Безлім. Водночас для бізнес-клієнтів деякі тарифи змінять свою назву та наповнення. При цьому для корпоративних абонентів стають доступними Суперсили Безлім: інтернет, дзвінки та SMS.Також у більшості тарифів клієнти зможуть підключити персональний інтернет", – наголошувалося в заяві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тарифи зростуть у всіх мобільних операторів.