Українці скаржаться на якість мобільного інтернету: що кажуть "Київстар", Vodafone та Lifecell

Мережа може працювати гірше через навантаження

Українські користувачі мобільних операторів 8 січня почали скаржитися на уповільнення роботи мобільного інтернету. Особливо це було помітно у другій половині дня.

"Телеграф" звернувся за коментарем до популярних українських провайдерів. Причину пояснюють зростанням навантаження на базові станції.

В операторі "Київстар" не дали відповіді на питання, у той час, як у Vodafone кажуть, що спочатку треба зрозуміти у чому причина подібних змін.

Зрозуміле пояснення дали лише в Lifecell, де зазначили, що у другій половині дня зазвичай збільшується кількість користувачів, які переглядають медіа та користуються мережею для роботи та розваг. Тим самим зростає навантаження на базові станції, через що швидкість з’єднання падає. Особливо яскраво це відчувається у густонаселених районах.

Зазвичай у разі проблем з інтернетом мобільні оператори рекомендують знизити якість відео або не дивитися його взагалі, відключити автозавантаження медіа в месенджерах, а також відмовитися від використання відеодзвінків.

Як повідомлялося раніше, "Київстар" з 20 грудня суттєво підвищив ціни на зв’язок. Тарифи зросли в середньому на 25%, і це відчутна для користувача різниця.

Утім підвищення тарифів торкнулося й інших операторів мобільного зв’язку. Зокрема суттєво піднялася вартість послуг оператора Vodafone.