Украинцы жалуются на тариф для пенсионеров от "Киевстара"

В компании отреагировали на критиу со стороны абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" предлагает заманчивый льготный тариф для пенсионеров. Однако подключить его можно только в фирменном магазине, который клиент должен посетить лично.

На это обратили внимание пользователи соцсети и начали критиковать "Киевстар" за такой подход. Ведь не каждый житель села или отдаленного населенного пункта имеет возможность добраться до города и подключить льготный пакет.

Речь идет о пакете "LOVE UA Комфорт", который могут оформить люди старше 60 лет и люди с инвалидностью. Пакет включает в себя 6 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на "Киевстар" и 60 минут на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине.

Стоит такой пакет 140 гривен в месяц.

Однако пользователи соцсети обратили внимание на то, что оформить такой тарифный план можно только заключив контракт в магазине "Киевстар". Для этого пенсионеру или человеку с инвалидность необходимо лично прийти в торговую точку и показать паспорт.

Это может сделать родственник при наявности доверенности, которая стоит около 1000 гривен.

Такой "комфортный" пакет для пенсионеров возмутил украинцев и они отметили, что "это издевательство над старшими людьми".

В компании пообещали подумать над тем, как сделать оформление этого тарифного плана более комфортным для их абонентов.

"Обидно, что у вас сложилось такое негативное впечатление. Передадим ваше предложение", — написали представители компании в ответ на один из комментариев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине тарифы на мобильную и широкополосную связь остаются одними из самых низких среди соседних государств.