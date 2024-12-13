"Київстар" підвищує тарифи: чи багато українці платять порівняно з європейцями

Порівнювати вартість мобільного зв'язку потрібно відносно витрат операторів, каже експерт

З 20 грудня в Україні суттєво здорожчає мобільний зв'язок оператора "Київстар". Згодом, за прогнозами, меншою чи більшою мірою це зачепить усіх операторів. І, звісно, відіб'ється на бюджеті українців.

Та чи справді ми багато платитимемо за мобільний зв'язок порівняно, до прикладу, з європейцями? На це питання в інтерв'ю "Телеграфу" "Підвищення тарифів Київстару на 25%: ціни зростуть у всіх операторів, і ось чому" відповів експерт телеком-ринку Олександр Глущенко.

За його словами, порівнювати вартість мобільного зв'язку потрібно не з огляду на середні зарплати в різних країнах, а відносно витрат операторів на розбудову та утримання мереж.

"Є коректне порівняння, є некоректне порівняння. Абоненти, як правило, порівнюють відносно середньої зарплати в кожній з країн. А порівнювати треба відносно витрат мобільного оператора на розбудову мережі та на її існування", — каже Глущенко.

Оператори в усіх країнах купують обладнання та програмне забезпечення за однаковими цінами. Комутатори, антени та інше устаткування коштують однаково як для британських, так і для українських компаній.

Проте в Україні тарифи на мобільний та широкосмуговий зв'язок залишаються одними з найнижчих серед сусідніх держав. "Не може бути такого, що комутатор коштує для Британії 1000 фунтів, а для України – 500. На обладнання у наших операторів витратна частина схожа з витратною частиною іноземних операторів", – пояснює експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що забезпечити 10 годин звʼязку без світла не вийде. Оператори пояснили чому.